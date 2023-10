Tite volta a ter uma estreia como treinador depois de sete anos

Foi uma quinta-feira, dia 01/09/2016, em Quito, no Equador, que a história de Adenor Leonardo Bachi se iniciou na Seleção Brasileira em uma partida das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Sete anos depois, já com um período sem trabalhar após sair da Seleção em fevereiro de 2023, Tite assume o Flamengo e terá uma nova experiência de realizar uma estreia.

No jogo em questão contra o Equador, qual era o contexto da Amarelinha? Qual foi a formação utilizada para a partida? Como Tite tem se saído em estreias em toda sua carreira? A reportagem da VAVEL respondeu todas as dúvidas relacionadas à chegada de Adenor ao Mais Querido.

Péssimo início nas Eliminatórias, demissão de Dunga e chegada de Tite

A Seleção Brasileira, que vinha de uma humilhação em casa na Copa de 2014, demitiu Felipão e trouxe Dunga como substituto. O resultado, bem longe do ideal, acabou culminando em uma eliminação vexatória na Copa América de 2015 e o pior início da história da Amarelinha nas Eliminatórias, quando a Canarinho teve apenas 50% de aproveitamento nos primeiros seis jogos ocupando a sexta posição na tabela. Além do desempenho instável, o clima que rondava a Seleção era longe de ser agradável e a decisão tomada, em 2016, foi a demissão de Dunga.

Para o lugar dele, não existiam dúvidas de que Tite seria o substituto por conta de seu currículo invejável no futebol brasileiro comandando o Corinthians. As conquistas passaram por dois Brasileiros, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, além de um Mundial de Clubes. Tudo isso entre 2011 e 2015.

Logo na estreia pela Amarelinha, contra o Equador fora de casa, o contraste com as partidas anteriores da Seleção foi enorme. Um sonoro 3 a 0 com total domínio do Brasil e um show de Gabriel Jesus, que também estreou e, naquela época, começava a se destacar pelo Palmeiras. Na campanha para a Copa do Mundo de 2018, o Brasil saiu de um aproveitamento de 50% nos primeiros seis jogos, para incríveis 89% de aproveitamento nos outros 12 jogos, garantindo a primeira posição nas Eliminatórias e se consolidando como a seleção número 1 do mundo no ranking da FIFA.

Com algumas alterações, Tite mudou pouco do esquema tático de Dunga, mas Seleção teve grande melhora

Entre a sexta partida (última de Dunga), e a sétima partida contra o Equador em Quito (primeira de Tite), o novo comandante apostou em nomes como Casemiro, Marquinhos e Gabriel Jesus para o início de seu trabalho. As alterações surtiram muito efeito pois, no sistema defensivo, Marquinhos trouxe mais velocidade em uma dupla de zaga com Miranda. Já no meio-campo, Casemiro trouxe mais segurança no papel de primeiro volante e deu mais liberdade para Paulinho e Renato Augusto. No ataque, o grande trunfo de Adenor foi a aposta em Gabriel Jesus, que vinha se destacando no Palmeiras e estreou na Seleção marcando 2 gols, um deles sendo um golaço de fora da área.

A formação seguiu sendo o 4-5-1 utilizado por Dunga, porém com uma variação. Com Dunga, a Seleção até tentou utilizar um volante fixo e outro móvel (Luis Gustavo e Elias), mas iniciou as Eliminatórias sendo muito vazado e Dunga voltou atrás, utilizando dois volantes mais fixos (Luis Gustavo e Fernandinho) em um 4-2-3-1. Com a chegada de Tite, ao optar por Casemiro como primeiro homem de meio-campo, o treinador conseguiu dar mais liberdade para Paulinho e Renato Augusto, deixando a formação em um 4-1-4-1. Vale ressaltar que os dois tinham contribuíam na marcação, mas com a bola, tinham mais liberdade para gerar jogo.

Flamengo em crise

Com um vestiário extremamente problemático e fracassos na Copa do Brasil e Libertadores, a permanência de Jorge Sampaoli ficou insustentável. Para o lugar do argentino, a opção foi por um treinador renomado, que pudesse colocar ordem na casa e recuperar o bom futebol de outrora praticado pelo clube. O nome escolhido foi Tite, desempregado depois de terminar seu vinculo com a Seleção Brasileira.

Ainda não se sabe quais serão os titulares na estreia contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (19) às 19h, no Mineirão. No entanto, o grande foco do trabalho neste momento, segundo o próprio comandante, é garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2024.

"Eu prefiro colocar um ajuste de datas. O objetivo de 2024 foi a premissa do interesse do clube, da minha forma também, para 2024. O Braz perguntou como a gente podia ajustar os meus objetivos profissionais e o projeto do Flamengo. O projeto pesou mais forte para o ajuste de datas. É uma situação que traz risco e benefícios. O objetivo real é a classificação direta para a Libertadores."

Estreias de Tite na carreira

O retrospecto em suas estreias é bem positivo, com 10 partidas, sete vitórias, um empate, uma derrota e 76% de aproveitamento.

A carreira de Adenor é tão vasta que a primeira estreia foi acontecer há 23 anos atrás. No Gauchão de 2000, com vitória de 4 a 1 sobre o Passo Fundo, Tite começou a escrever sua história no futebol brasileiro. Já a última vitória em estreias aconteceu em 2015, pelo Corinthians, quando o Timão bateu o Marília por 3 a 0.