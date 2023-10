STJD perde prazo pra denúncia e Murilo estará a disposição de Abel para duelo contra o Galo

O jogador Murilo, do Palmeiras, foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em julgamento feito ontem no Rio de Janeiro. O zagueiro seria julgado pelo cartão vermelho recebido contra o Corinthians na 21° rodada do Brasileirão.

Segundo o artigo 165-A, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a denúncia deve ser feita até 30 dias da data que ocorreu. Porém, Miguel Ângelo Cançado fez a denuncia no dia 3 de outubro, exatamente 31 dias após o ocorrido. Com isso o pedido passou um dia do prazo de entrega. Em votação feita no STJD a maioria votou pela extinção do processo.

Murilo seria julgado em cima do artigo 258, inciso 2° por reclamar da arbitragem "de forma persistente". O árbitro da partida era Anderson Daronco e registrou na súmula que o zagueiro "reclamou de forma insistente, dizendo: Você está de sacanagem, você está de sacanagem".

Murilo está à disposição de Abel Ferreira para duelo contra o Galo

Com isso Murilo, que já havia cumprido sua punição pelo cartão contra o Goiás, fica a disposição de Abel Ferreira para a partida contra o Atlético-MG, no Allianz Parque, às 19h.

Nesse mesmo julgamento, o time paulista ainda foi multado em 4 mil reais por cada minuto que atrasou para entrar em campo no Derby.