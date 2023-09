Boca Juniors x Palmeiras: Informações do confronto eletrizante na Libertadores

É hora de decisão na Copa Libertadores da América! Nesta quinta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), Boca Juniors e Palmeiras têm um encontro marcado no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na partida de ida das semifinais da competição continental.

Palmeiras pretende quebrar jejum contra o Boca em Libertadores

O Palmeiras tem a chance de fazer história ao buscar uma inédita eliminação sobre Boca Juniors em um mata-mata da competição. O time brasileiro terá a missão de superar o tradicional clube argentino e garantir seu lugar na grande final, onde poderá enfrentar o vencedor do duelo nacional entre Fluminense e Internacional.

Para o técnico Abel Ferreira, a boa notícia é o retorno de Gabriel Menino e Luís Guilherme, que estavam ausentes na última partida da Libertadores devido a suspensão e lesão, respectivamente. No entanto, o verdão não poderá contar com Dudu, que se recupera de uma cirurgia no joelho. O treinador português deve manter o esquema adotado nas últimas partidas, com destaque para Marcos Rocha na lateral, Mayke atuando mais avançado e Artur ocupando o lado esquerdo do campo.

Fala, Menino

"É um jogo que o nosso grupo gosta de jogar, uma partida para a qual a gente se prepara o ano todo, um jogo de emoções e que vale vaga para a final, que é o nosso grande objetivo" - afirmou Gabriel Menino.

"A gente está com o foco 100% e, por ser Libertadores, é um jogo que tem um algo a mais" - completou o camisa 25.

Almirón deve surpreender na escalação

Já pelo lado do Boca Juniors, o técnico Jorge Almirón tem uma característica marcante de não repetir escalações, o que mantém a incerteza sobre a formação inicial de sua equipe. Nos treinamentos prévios ao confronto com o Palmeiras, Almirón testou várias formações, incluindo a possibilidade de contar com Merentiel, ex-Palmeiras, ao lado do astro uruguaio Edinson Cavani no ataque.

O Boca Juniors chega a este confronto com resultados recentes ruins e a pressão de não ter conseguido vitórias em mata-matas desta edição da Libertadores. Isso torna o confronto ainda mais imprevisível e emocionante.

Escalações Prováveis

Boca Juniors: Romero; Advíncula, Figal, Marcos Rojo e Fabra; Pol Fernández, Equi Fernández, Medina e Barco; Cavani e Merentiel. Técnico: Jorge Almirón.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem

Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)

Assistentes: Alexander Guzmán (Colômbia) e Sebástian Vela (Colômbia)

VAR: Juan Lara (Chile)