Tite admite nervosismo pela estreia no Flamengo e comemora vitória

Em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo visitou o Cruzeiro no estádio do Mineirão e saiu com a vitória por 2 a 0, com gols de Ayrton Lucas e Pedro. Com o resultado o Mengão se consolida entre os líderes e segue firme no G-4. Enquanto o Cabuloso terá que se recompor na competição para se afastar de vez da zona de rebaixamento.

Em entrevista coletiva, Tite admitiu ter ficado nervoso em sua estreia no comando da equipe, tendo sido muito difícil conter suas emoções, principalmente no primeiro gol. "Boca seca, perna tremendo, ansiedade. Humanamente todos esses sentimentos eu continuei tendo. Por dentro pode ter certeza que ela (emoção) estava saltando bastante”.

O treinador ainda reforçou que seria melhor ter começado o trabalho desde o início do campeonato, mas, que tudo se torna um desafio maior para enfrentar "É um desafio muito grande. Papo reto, sem filtro, seria muito mais fácil iniciar o campeonato e eu tinha a consciência. Mas ao mesmo tempo é desafiador, para a gente ir ajustando esse trabalho. Nisso estão inseridos os atletas. Aos poucos nós nos entrosamentos e vamos gerando confiança nas relações", completou o comandante.

Ayrton Lucas explica confiança em Tite

Autor do primeiro gol da partida, Ayrton Lucas explicou como o técnico impactou o elenco de forma positiva e motivou os jogadores. "Sabíamos que os primeiros minutos seriam de pressão por jogarem em casa. Tínhamos que ter tranquilidade e foi o que o professor pediu. Treinador campeão de tudo, isso motiva mais. Ouvir bastante, aprender e fazer o que ele pede dentro de campo" Analisou Ayrton após a vitória.

Sequência

No próximo domingo (22), às 16h, o Flamengo, terceiro colocado, tem o clássico diante do Vasco, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.