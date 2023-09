É campeão! São Paulo segura empate com Flamengo e conquista Copa do Brasil

E a primeira vez a gente nunca esquece! O São Paulo bateu o Flamengo no Morumbi na quente tarde do último domingo (24) e é campeão da Copa do Brasil!

Após vencer a ida por 1 a 0 no Maracanã com gol de Calleri, o tricolor saiu atrás, vendo Bruno Henrique, abrir o placar para o Fla. Mas no fim do primeiro tempo Nestor marcou um golaço e sagrou o São Paulo campeão!

Com o título o São Paulo é campeão pela primeira vez da Copa do Brasil, o único título do qual o tricolor não tinha em sua sala de troféus.

É campeão!

O jogo começou digno de uma final, quando logo com um minuto Pedro recebeu o passe na frente, invadiu a área pela esquerda e tentou a cavadinha, com a bola pegando no goleiro, de novo em Pedro e saindo em tiro de meta. Aos 10 Lucas cruzou a bola na área, Diego Costa cabeceou para o meio e Rossi ficou com ela no alto.

Com 18 minutos o Fla seguia pressionando, quando Ayrton Lucas conseguiu o passe pelo meio com um lindo passe para Gerson, que dominou, tirou o defensor e bateu, mas Rafael saiu bem e defendeu com os pés. Aos 35 Wellington Rato bateu de fora da área e mandou por cima do gol, tirando um 'uuh!' da torcida.

Aos 37 Rafinha cruzou a bola na área, Pulgar não afastou e a bola subiu, com Lucas dando uma bicicleta, mas mandando a bola pela direita do gol. Pedro, da entrada da área, tentou o chute colocado e mandou a bola por cima do gol, raspando o travessão.

Então aos 43 minutos um tempero a mais foi colocado na partida. Pulgar recebeu o passe na direita, já dentro da área, e chutou forte, cruzado, com desvio em Rafael, com a bola pegando na trave direita e voltando nos pés de Bruno Henrique, que colocou a bola no fundo das redes!

E aos 49 minutos Wellington Rato bateu uma falta na direita, Rossi saiu de soco e a bola sobrou para Nestor encher o pé da entrada da área, mandando a bola no canto esquerdo, para empatar a partida com um golaço!

O gol de Nestor, que empatou o jogo!



São Paulo 1️⃣ x 1️⃣ Flamengo #MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/aNmWf0ZtNx — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 24, 2023

São Paulo se segura, Flamengo pressiona e vem a taça!

Com três minutos, Fabrício Bruno, no rebote do cruzamento que Rafael afastou de soco, mandou a bola pela direita no chute de longe e mandou para fora. Gerson recebeu o passe de Wesley na entrada da área e bateu, com desvio, pela direita do gol.

Com 33 minutos Luiz Araújo cruzou a bola na área, Arrascaeta tentou o desvio e mandou a bola pela direita do gol. Aos 41 Lucas recebeu o passe, fez uma ótima jogada e achou Luciano na entrada da área, que bateu pela direita do gol, perdendo o gol que confirmaria o título.

Luciano ficou com a bola na área, pela esquerda, que bateu forte, mas na rede pelo lado de fora, com 48 minutos. E nos acréscimos dos acréscimos, aos 50 minutos, Ayrton Lucas carregou para o meio vindo da esquerda, bateu forte e Rafael foi no canto direito para ficar com a bola!