"Muito feliz pelo meu time", garante Marcelo Fernandes mesmo após revés do Santos

Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro,, na noite desta quinta-feira (19), o Santos foi derrotado pelo vice-líder RB Bragantino Vila Belmiro. O único gol marcado pela equipe do Peixe foi contra, de Léo Ortiz.

Após a derrota, o técnico Marcelo Fernandes concedeu entrevista coletiva e fez uma análise sobre o jogo. “Eu estou muito satisfeito pelo que a equipe criou, pegamos um adversário muito difícil e a equipe se portou muito bem, de igual para igual. Infelizmente não fomos felizes nas finalizações e eles foram. Estou muito feliz pelo meu time, a molecada correu como tem que correr”.

O que esperar a partir de agora?

“Não temos que abaixar a guarda em nenhum momento, a equipe está muito ciente do que precisa fazer. Vamos para um jogo dificílimo, sem dois jogadores importantes, mas vamos trabalhar muito durante a semana”, disse o comandante do Santos.

“Não estamos tranquilos, estamos bem chateados com a derrota. Mas a torcida reconheceu o nosso desempenho, conseguimos criar, mas pecamos nas finalizações. O campeonato é difícil, sempre falei que não tinha nada de oba-oba, é pés no chão o tempo inteiro”, completou.

A briga continua!

“Essas última três vitórias nos colocaram no bolo, estamos na briga com todos. Volto a dizer, estamos chateados com a derrota, mas o nosso desempenho como equipe foi muito bom”.

“Agora é descansar os atletas. O planejamento segue o mesmo que foi feito para Salvador, Barueri, para o próprio Vasco aqui. É ter calma, todos ficarem ciente do que estamos fazendo”, finalizou.

Sequência

O Santos volta a campo no próximo domingo (22), para enfrentar o Internacional no Beira-Rio, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h (horário de Brasília).