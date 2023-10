Red Bull Bragantino bate Santos fora de casa e segue na caça ao líder do Brasileirão

O Santos recebeu a equipe do Red Bull Bragantino na noite desta quinta-feira (19), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023, e saiu derrotado pelo placar de 3 a 1. Sasha, duas vezes, e Eric Ramires marcaram os gols da vitória do Massa Bruta. Léo Ortiz, contra, marcou para o Santos.

A derrota mantém o Peixe na zona de rebaixamento, em 17º, com 30 pontos. Já o três pontos recolocam o RB Bragantino na segunda colocação, com 49 pontos, nove atrás do Botafogo.

Primeiro tempo frenético tem várias chances e dois gols

O jogo começou num ritmo pra lá de acelerado. Quem ditou os momentos iniciais foi o Santos, que atacou com perigo logo no primeiro minuto. Lucas Lima aproveitou bola que ficou viva na área e mandou na trave. No rebote, o atacante Marcos Leonardo tentou cabeceio, mas ela foi pra fora.

Aos quatro minutos, Joaquim desceu em disparada pela direita. Ele acionou Marcos Leonardo na entrada da área, que escorou para Maxi Silvera. O camisa 17 bateu mascado e Cleiton segurou.

O Santos continuou no ataque, e aos seis minutos quase abriu o placar novamente com Lucas Lima. O camisa 23 recebeu de Lucas Braga após boa jogada pela direita, mas acabou errando o alvo na finalização.

Todo esse ímpeto, porém, morreu aos oito minutos, quando Aderlan mandou um foguete de fora da área. A bola explodiu no travessão e ficou viva dentro da pequena área. Sasha apareceu e apenas empurrou pro gol, abrindo o placar.

Com vantagem no placar, o Massa Bruta se soltou mais no ataque e chegou com perigo em duas jogadas. Na primeira, Vitinho aproveitou bom lançamento de Aderlan e chutou de dentro da área, mas João Paulo fez linda defesa. Na sequência, em cobrança de escanteio, o camisa 34 salvou Peixei mais duas vezes, uma na cabeçada de Léo Ortiz e outra no rebote de Sasha.

O Bragantino ampliou o placar aos 28 minutos, quando Matheus Gonçalves apareceu cara a cara com João Paulo, que cometeu pênalti. Na batida, Sasha não despediçou. Depois disso, o Santos tentou atacar, chegando duas vezes na área e pedindo pênalti, mas Klaus não marcou.

Massa Bruta marca no início do segundo tempo e mata o jogo

Mesmo que o Santos quisesse uma recuperação rápida no segundo tempo, não conseguiria. Tudo porque o Bragantino ampliou o placar logo no primeiro minuto da etapa complementar, quando Helinho cruzou da direita e Eric Ramires chutou de primeira, de dentro da área, e contou com desvio para estufar as redes de João Paulo.

O jogo foi muito diferente da primeira etapa, e teve sua outra grande chance apenas aos 20 minutos, quando Marcos Leonardo saiu cara a cara com Cleiton, mas desperdiçou. O bandeirinha também já marcava impedimento.

Aos 43 minutos, Mendoza cruzou rasteiro, e Léo Ortiz empurrou contra a própria meta. O Santos até tentou uma pressão final, mas não teve forças para buscar.

Próximos confrontos

O Santos agora viaja para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, domingo (22), às 16h, pela 28ª rodada da Série A. Já o RB Bragantino recebe o Fluminense, no Nabi Abi Chedid, também no domingo, mas às 18h30.