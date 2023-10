Sport leva susto, mas vira contra Chapecoense e reassume vice-liderança da Série B

Em um confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sport venceu a Chapecoense de virada na Ilha do Retiro por 2 a 1 neste domingo (22). Giovanni Confreste marcou para o time de Chapecó, enquanto Gustavo Cazonatti, contra, e Alan Ruiz viraram para o Leão.

Primeiro tempo movimentado

Os primeiros movimentos do confronto foram um pouco diferentes do esperado. Por jogar em casa com o apoio de sua torcida, a expectativa era de uma postura mais ofensiva do Sport, o que não aconteceu. O duelo começou com muita intensidade, mas houve muitos erros de passe dos mandantes no meio-campo, proporcionando boas escapadas para a Chape, que encontrava bons espaços pelos lados e criava situações de perigo. As tomadas de decisão erradas incomodavam o Leão e confortavam os visitantes, que até os 25 minutos, dominavam a partida.

O ímpeto inicial da Chape parecia ter passado, e o Sport mostrou ter entrado no jogo, utilizando mais o setor ofensivo. A equipe nordestina até abriu o placar, mas o gol foi anulado por impedimento no início do lance.

Foi quando, aos 34 minutos, após uma paciente troca de passes, Giovanni Confreste arriscou um chute de fora da área e acertou o ângulo do goleiro Denis, colocando a Chapecoense na frente do placar e dando um banho de água fria nos ânimos nordestinos. O gol sofrido obrigou os donos da casa a irem para cima, mas os poucos minutos restantes da primeira etapa não foram suficientes, e ao som de vaias, o Sport foi para o vestiário perdendo por 1 a 0.

Na Ilha o Sport é forte!

A segunda metade começou pegando fogo! Na primeira tentativa do Leão, logo aos cinco minutos, após um cruzamento, Gustavo Cazonatti cabeceou para o lado errado e marcou um gol contra, empatando o confronto. A Ilha incendiou e o Sport sufocou a Chapecoense, que, diferente do primeiro tempo, parecia estar assustada com a pressão do adversário e pecava muito na saída de bola. Não demorou para a virada aparecer, aos 17 minutos, Diego Souza brigou e a bola sobrou para Alan Ruiz, que finalizou de primeira no cantinho de Airton e virou o duelo para o delírio dos torcedores.

Apática, a Chape não reagia e continuava desligada. Mesmo à frente no placar, quem controlava as ações ainda era o Sport, que teve oportunidades para ampliar o resultado, mas todas foram desperdiçadas.

O treinador do Verdão do Oeste, Claudinei Oliveira, tentou mudar a postura da equipe com as substituições, mas nenhuma surtiu efeito, e as poucas chances que surgiram não ofereceram perigo. Fim de partida e virada na Ilha, o resultado coloca o Sport na vice-liderança da Série B e afunda a Chapecoense para a zona de rebaixamento, na décima sétima colocação.

Próximos confrontos

O Sport visita o Ceará no Castelão na próxima sexta-feira (27), enquanto a Chapecoense recebe o Tombense no sábado (28), na Arena Condá. Ambas as partidas são válidas pela segunda divisão do campeonato nacional.