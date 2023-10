Atlético-GO vence Ituano e encosta de vez no G-4 da Série B

Na noite desta sexta-feira (6), o Atlético-GO venceu o Ituano por 1 a 0 pela 31ª rodada da Série B,, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Baralhas, no último lance do primeiro tempo, fez o único gol da partida para o Dragão.

Dragão insiste e marca

O jogo começou com emoção e cheio de trocas entre ambas as equipes. O Ituano, no primeiro lance, descolou um cruzamento na área, e o zagueiro Luiz Felipe cortou com o braço. O árbitro foi imediatamente acionado e consultou o VAR, que assinalou penalidade. Porém, Quirino parou no goleiro Ronaldo, que também defendeu o cabeceio no rebote.

Em seguida, em resposta, o Atlético-GO chegou com perigo, e Kelvin finalizou, mas parou em boa defesa do goleiro Jefferson Paulino. Na reta final, a partida seguiu movimentada e equilibrada; no entanto, o Atlético-GO cresceu e passou a ter mais volume. Aos 51 minutos, Bruno Tubarão escapou pela ponta direita e cruzou rasteiro, na medida, para Baralhas bater de primeira com a perna esquerda e abrir o placar para o Dragão.

Dragão segura vitória

A partida recomeçou sem muita emoção e grandes ataques. O Dragão chegou com Gustavo Coutinho e Luiz Fernando, mas pararam em Jefferson Paulino. Já o Ituano tentou pressionar, mas sem grande efetividade. Aos 49 minutos, o Galo de Itu chegou em uma bola perigosa que ficou viva na área do Dragão e acabou indo na trave de Ronaldo.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Atlético-GO chega a 53 pontos e sobe para a quinta colocação. Já o Ituano estaciona nos 34 pontos e permanece em 14° lugar.

Próximos Jogos

O Atlético-GO volta a campo no domingo (15), quando visita a Ponte Preta, às 15h45 (horário de Brasília), no Moisés Lucarelli. Um dia antes, no sábado (14), o Ituano recebe o CRB às 17h (de Brasília)no Estádio Novelli Júnior.