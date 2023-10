Corinthians vence Cuiabá fora de casa e se afasta da zona do rebaixamento

O Cuiabá recebeu a equipe do Corinthians na Arena Pantanal para p confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão saiu vitorioso por 1 a 0 com um gol do atacante paraguaio Ángel Romero, na noite desta quarta-feira (25).

O embate!

O Cuiabá dominou os primeiros momentos do jogo, com chegadas de Deyverson, em uma jogada ensaiada de escanteio que terminou com uma finalização do atacante e uma defesa de Cássio.

Logo em seguida, o Dourado chegou com Clayson roubando a bola de Fábio Santos na saída de jogo e quase marcando o primeiro gol para os donos da casa. A resposta alvinegra veio com Romero, que recebeu um passe de Fábio Santos, avançou bem e finalizou com um desvio na marcação, ganhando um escanteio.

Em um momento mágico, Renato Augusto pegou a bola no canto direito da área e tentou encobrir Walter com uma cavadinha, mas Walter voltou rapidamente para o gol e defendeu com a ponta dos dedos. O volante Maycon, ainda no final da primeira etapa, finalizou de longa distância para dar números finais a esta parte do confronto.

No segundo tempo, mais uma vez o Cuiabá começou melhor e chegou em um cruzamento para Deyverson subir de cabeça e quase abrir o placar. Já no terço final do confronto, o Corinthians abriu o placar em um cruzamento de Matías Rojas para Gil, que desviou para o meio da área, e Romero completou para a rede, decretando a vitória alvinegra.

Próximos jogos

Tabela e próximo jogo: Com a vitória, o Corinthians chegou aos 36 pontos e subiu para o décimo terceiro lugar na tabela do Brasileirão. Eles voltam a campo já no próximo domingo (29) em um clássico contra o Santos na Neo Química Arena.

O Cuiabá, com a derrota, se manteve no 11º lugar, somando 37 pontos. Agora, eles voltam a jogar contra o Botafogo, líder do Brasileirão.