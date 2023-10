Mano Menezes valoriza primeira vitória no comando do Corinthians: "Estava na hora"

O Corinthians venceu o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro por 1 a 0, na Arena Pantanal, e após o confronto, o treinador Mano Menezes deu uma entrevista coletiva na Arena Pantanal.

Inicialmente, sobre a postura da equipe do Corinthians, Mano elogiou e explicou a cautela, principalmente com o jogo aéreo do Cuiabá.

“A gente esperava um jogo difícil, como foi. Acho que o Cuiabá iniciou melhor, com pressão, bola cruzada, que é uma característica do Cuiabá, a quarta equipe que mais cruza na área, com bons cabeceadores, preenche bem a área e tem liberdade pelos lados. Precisaríamos ter cuidados. O início foi difícil, depois passamos a controlar o jogo. (...) Saímos felizes porque precisávamos vencer. Penso que entendemos como deveríamos jogar, nos mantivemos organizados, e é por isso que levamos os três pontos.”

Sobre a primeira vitória em seu terceiro trabalho no comando do Corinthians, Mano Menezes valorizou o trabalho feito para minimizar os danos das derrotas e agora começar a colher os frutos das vitórias.

"Primeira vitória, a equipe já vinha de três empates, com Flamengo, Fluminense e América. Estava na hora. Tenho uma tese que defendo, que sempre que a gente passa por dificuldades, se preocupa em ganhar. Primeiro, estancamos as derrotas, ganhamos confiança e conquistamos uma vitória importante para confiarmos na capacidade que temos de crescer. Não está tudo maravilhoso, não é empolgação, mas é algo que agrega muito em confiança para a equipe voltar a entregar um futebol constante, competitivo e sólido."

Próximo jogo

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (29), contra o Santos, na Neo Química Arena.