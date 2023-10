Corinthians tem sua pior pontuação após 26 jogos de Brasileirão na era dos pontos corridos

O Corinthians enfrenta o Fluminense na próxima quinta-feira (19), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro na busca de melhorar a sua campanha no campeonato nacional, que é a pior da história do clube até o momento na era dos pontos corridos.

Com 31 pontos somados, o Timão consegue ter um desempenho inferior à campanha de 2007, quando o Alvinegro Paulista havia feito 33 pontos dentro das 26 rodadas da competição e acabou rebaixado.

Atualmente, o Corinthians ocupa a 14ª colocação na competição nacional. No ano do rebaixamento da equipe, nesta mesma rodada, o clube ocupava a 13ª posição.

Qual o motivo do baixo desempenho?

Foto: Reprodução/Corinthians

Alguns motivos conseguem explicar a baixa pontuação do clube no Brasileirão. O primeiro, que explica a situação do Corinthians, é a quantidade de técnicos que a equipe alvinegra teve no ano de 2023. Além do atual professor Mano Menezes, a equipe foi comandada por Vanderlei Luxemburgo, Cuca e Fernando Lázaro, o que resultou em uma ausência de padrão de jogo.

Além da grande quantidade de treinadores, o Corinthians contou com alguns desfalques importantes durante toda a temporada, sendo as principais: a saída de Roger Guedes para o futebol do Catar e as constantes lesões do Renato Augusto, que chegou a gerar atritos entre Luxemburgo e o departamento médico do clube.

Por último, porém não menos importante, com a eliminação para a Libertadores na fase de grupos, o Timão, não chegou a definir uma prioridade entre Copa Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil. Mesmo assim, chegou nas semifinais nos campeonatos eliminatórios.

Confrontos diretos

Dentre os últimos 12 jogos restantes do Brasileirão, o Corinthians enfrentará adversários diretos contra o rebaixamento em quase metade deles. Serão: América-MG, Santos, Bahia, Vasco, Internacional e Coritiba, respectivamente.

O Timão entra em campo nesta quinta-feira (19), para encarar o Fluminense, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.