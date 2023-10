Em momento delicado, Corinthians e América-MG se enfrentam no Campeonato Brasileiro

Na noite deste domingo (22), em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro,, o Corinthians enfrenta o América-MG na Neo Química Arena, às 18h30. O Timão busca vencer para se afastar do Z-4, enquanto o Coelho ainda sonha em sair da última posição e se manter na Série A.

O time alvinegro vem de um empate amargo em 3 a 3 contra o Fluminense, no Maracanã, estando na 15ª colocação com 32 pontos. Por outro lado, os mineiros chegam de uma derrota em casa, para o Botafogo por 2 a 1, continuando na lanterna do torneio com seus 18 pontos na tabela.

Em momento dramático, a equipe mandante joga diante da sua torcida em São Paulo, já os visitantes também tentam um milagre para evitar o rebaixamento, visando os três pontos para tentar escapar de vez da zona da degola, assim promete ser um grande duelo com força máxima das duas equipes, que tiveram resultados ruins na última rodada.

O retrospecto entre os dois times nos últimos cinco confrontos é favorável para os mineiros que possuem três triunfos contra um dos paulistas e um empate. O último duelo ocorreu em 15 de julho deste ano, com vitória corinthiana por 3 a 2 na Copa do Brasil em casa, resultando na classificação do Timão.

Corinthians

O treinador não contará com Maycon por suspensão, Gabriel Moscardo, Paulinho e Giovane também estão fora por tratamento de suas respectivas lesões. Matheus Donelli e Guilherme Biro estão representando a seleção brasileira no torneio Pan-Americano, assim sendo desfalques para Mano Menezes.

América-MG

O comandante possui apenas uma baixa, o atacante Rodrigo Varanda está no departamento médico, tratando uma lesão.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera; Rojas, Renato Augusto, Giuliano e Pedro; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

América-MG: Matheus Cavichioli; Mateus Henrique, Potiguar, Maidana, Danilo Avelar e Nicolas; Juninho, Martínez e Benítez; Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Fabián Bustos.

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA - RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

VAR: Wagner Reway (FIFA - PB)