Marcos Leonardo comenta sobre Seleção Brasileira: "É um dos meus objetivos"

O Santos somou mais três pontos na última quinta-feira (26), na partida contra o Coritiba, pelo placar de 2 a 1, e Marcos Leonardo mais uma vez balançou as redes, sendo decisivo para a vitória. Com a contribuição ao marcar o gol, o Alvinegro Praiano conseguiu um importante feito, a equipe escapar da zona de rebaixamento. Agora, com 33 pontos somados, o clube está na 16ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro.

Após o jogo, a atuação do jovem atacante, de 20 anos de idade, rendeu diversos pedidos para que o treinador da seleção brasileira, Fernando Diniz, considere convocá-lo. Além disso, o camisa 9 soma 21 gols na temporada, vestindo a camisa do Peixe, e foi artilheiro da última Copa do Mundo Sub-20, neste ano, vestindo a Amarelinha.

Um dos pedidos foi feito pelo ex-jogador e comentarista da partida, do Sportv, Caio Ribeiro: "Diniz, olha para o Marcos Leonardo com carinho. A Seleção Brasileira pede uma reformulação, tem uma carência na camisa 9 e esse moleque é diferente."

Nas redes sociais, os pedidos foram frequentes e até se tornaram pautas de debates em programas esportivos, principalmente ao utilizarem os dados do jogador.

Números de Marcos Leonardo, entre todos os jogadores sub-20 no mundo, em 2023

1º em gols (21)

1º em participações em gols (25)

1º em chances claras convertidas (17)

1º em chutes no gol (55)

1º em pênaltis sofridos (3)

2º em faltas sofridas (107)

(Estatísticas: SofaScore)

"É um dos meus objetivos"

O "Menino da Vila" ao ser questionado, no término da partida, sobre a possibilidade da convocação, o centrovante expôs o seu desejo, antes mesmo de sair do Peixe: "Estou trabalhando para isso. É um dos meus objetivos vestir a 9 do Brasil jogando pelo Santos. Se Deus quiser, posso estar na seleção principal".

Apesar da boa fase em que vive, o artilheiro ainda comentou sobre a situação em que o Alvinegro está: "Momento difícil que vivemos. A torcida está apoiando a gente do começo ao final, está com a gente, mostrando que vai até o final com a gente. Parabenizar a eles. A vitória é extremamente importante. A derrota no Sul foi difícil para o psicológico. Voltamos a vencer. Agora é o clássico. Vamos com tudo para a vitória".

Próximo compromisso

O Santos volta a campo contra o Corinthians nesse domingo (29), na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).