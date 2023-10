Fluminense aplica virada histórica no Internacional e disputará final da Libertadores

Na noite desta quarta-feira (4), o Fluminense venceu o Internacional no Beira-Rio, pelo placar de 2 a 1, com uma virada histórica e tendo marcado ambos o seus gols nos 10 minutos finais, assim se classificando para a final da Copa Libertadores, que será disputada na casa do tricolor carioca, no Estádio do Maracanã. Os colorados abriram o placar logo no início da partida com Gabriel Mercado e, já quando não havia expectativas, John Kennedy e Germán Cano marcaram e fecharam o placar do duelo válido pela semi-final da Libertadores.

Internacional marca no início e leva torcida à loucura

Foto: Divulgação/Fluminense

Logo ao início do apito inicial, a certeza era apenas uma, jogaço pela frente, e os times começaram a partida fazendo jus a uma semifinal de Copa Libertadores. Pressão total dos donos da casa, o Fluminense de Fernando Diniz demonstrava afobação quando tinha a posse de bola, e os colorados que agiram com a sua torcida a seu favor, pressionaram os visitantes, e a impressão de que o primeiro gol do Internacional sairia era nítida.

Em pouco tempo, a impressão tornou-se realidade. Logo aos 10 minutos de partida, Alan Patrick fez a cobrança de escanteio venenosa, e após uma falha do experiente goleiro Fábio, o zagueiro argentino Gabriel Mercado conseguiu ganhar no alto e tocou para o fundo da rede sem goleiro. A torcida gaúcha foi à loucura, com o placar aberto no Beira-Rio.

E mesmo tendo sofrido o gol, por mais que tentasse, a equipe de Fernando Diniz não conseguia encontrar espaços na defesa gaúcha, que estava muito sólida e aproveitava as chances perdidas pelo adversário para encaixar contra-ataques de perigo. O tricolor, chegando por volta dos 20 minutos, possuía 60% de posse de bola e conseguiu ganhar certa "dominância", mas continuava parando na forte e organizada defesa dos mandantes, e a única chance clara para os visitantes foi criada já nos minutos finais.

Cano recebeu uma bola sozinho no campo de ataque, conseguiu fazer o corte para cima de Vitão, e finalizou a bola mascada no zagueiro, que encobriu Rochet e acabou batendo na trave, mas antes mesmo de se ouvir o grito de quase da torcida carioca, o bandeirinha assinalou impedimento na origem da jogada. Assim, a primeira etapa terminou com o Internacional na frente.

Fluminense faz virada histórica e se classifica para a final da Libertadores

Foto: Divulgação/Fluminense

Após os jogadores do Fernando Diniz terem sofrido bastante na primeira etapa, o comandante resolveu realizar duas mudanças na sua equipe que foram cruciais para a mudança do panorama do confronto, as entradas de John Kennedy e Martinelli, para as saídas de Felipe Melo e Alexsander. Com as alterações feitas o efeito foi quase imediato, aos 7 minutos do segundo tempo Cano teve uma boa chance, mas acabou saindo para fora.

Não demorou muito tempo para que o jogo começasse a tomar um rumo parecido a etapa inicial. A defesa gaúcha se organizou e replicou a postura que havia iniciado o jogo, sofrendo poucas chances e apostando muito nas saídas em velocidade, e chegando por volta dos 30 minutos de jogo, o futebol começou a desenhar um esboço de que aplicaria uma das regras mais famosas entre os amantes do esporte, "quem não faz, toma".

O atacante equatoriano Enner Valencia teve duas chances claras de gol, uma cabeçada para fora dentro da pequena área, quando havia apenas ele e o goleiro brasileiro Fábio, e novamente, aos 32 minutos, quando saiu em uma arrancada, cara a cara com o goleiro e desperdiçou novamente. As chances perdidas pareceram abalar os donos da casa psicologicamente, tendo em vista que após isso, os adversários pareciam estar começando a controlar o jogo.

Aos 35 minutos a história começou a ser escrita, o cria de xerém, John Kennedy, recebeu um lindo passe de Cano, e não sentiu a pressão de mais de 50 mil torcedores presentes no Beira-Rio, dando um toquinho por cima do goleiro Rochet: o placar estava empatado no Rio Grande do Sul. Mas estava enganado quem achava que ia ficar por isso. Chegando perto do apito final, mais precisamente aos 87 minutos de partida, o Fluminense armou uma jogada pelo lado direito, e com uma jogada muito similar feita poucos minutos antes, John Kennedy desta vez deu um passe genial de calcanhar, que chegou aos pés do matador Germán Cano, que diferentemente do centroavante adversário, não desperdiçou. O Fluminense marcou o gol da virada e venceu o Internacional em sua casa, que nos minutos restantes não teve força de reação e foi eliminado da Copa Libertadores da América.

História sendo escrita

O Fluminense havia chego em uma final de Libertadores apenas uma vez em sua história, no ano de 2008, em que acabou sofrendo uma duríssima derrota nas penalidades para a equipe da LDU e sendo adiado o seu primeiro título do torneio. O tricolor carioca terá a sua chance de dar a volta por cima e vencer o título inédito, e por uma ironia do destino, com a final sendo disputada no estádio que é considerado sua casa, Maracanã, dia 4 de novembro de 2023.

Próximos Compromissos

O Internacional volta aos gramados neste domingo (8), em que terá de enfrentar seu arquirrival Grêmio, no Estádio Beira-Rio, às 16h. O duelo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, torneio que agora é o único restante para a equipe gaúcha após a eliminação na Libertadores.

O Fluminense também terá um grande adversário pela frente, mas dessa vez em um clássico carioca contra o Botafogo, no Estádio do Maracanã, às 16h.