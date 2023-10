Avaí conta com falha do goleiro do Londrina e busca empate fora de casa pela Série B

Londrina e Avaí entraram em campo na tarde deste domingo (15), no Estádio do Café, em Londrina, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou em 1 a 1, com o gol, do time de casa, feito por Iago, e da equipe visitante, feito por Felipe Bastos.

Com esse empate a situação piorou para ambos os lados, precisando da vitória para se afastar do perigo da zona de rebaixamento, com este empate, o Avaí segue em décimo quinto colocado, com 35 pontos, somente na frente da Ponte Preta, que está apenas com um ponto a menos.

A situação do Tubarão com esse resultado só piorou, contando com o mandato em casa, e com a torcida a favor, para ganhar o jogo, por conta de uma falha bizarra do goleiro Lucas, a equipe não conseguiu segurar o resultado e sofreu o empate, que piora mais ainda a situação em baixo da tabela. Com 25 pontos, a equipe tem apenas mais seis jogos do Campeonato Brasileiro para tentar recuperar e não cair para a Série C.

Saiu na frente

A primeira grande chance foi aos cinco minutos, Barbio recebeu na área e finalizou para defesa de Igor Bohn. Na sequência, aos 11, após lançamento na área, Barbio ajeitou para Iago Dias finalizar com força, no canto, sem chances para Igor Bohn.

Dois minutos depois, Barbio apareceu novamente para exigir boa defesa do goleiro avaiano. Aos 28, em rápido contra-ataque, o Londrina desperdiçou chance incrível. Sem goleiro, Ariel cabeceou e Thales salvou em cima da linha.

Falha bizarra

Aos 20, em cobrança de falta, Fellipe Bastos, que tinha acabado de sair do banco, contou com o vacilo de Lucas Frigeri, ex-goleiro do Avaí, para deixar tudo igual. No minuto seguinte, após cobrança de escanteio, Igor Bohn fez defesa para evitar o segundo gol da equipe paranaense. Com a igualdade no placar, os dois times se lançaram ao ataque em busca da vitória e exigiram boas defesas dos goleiros.

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana. O Londrina visita o Juventude no sábado, às 18h (de Brasília), em Caxias de Sul, enquanto o Avaí recebe o Ceará no domingo, às 18h (de Brasília), na Ressacada.