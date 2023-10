Wesley Carvalho elogia postura do Athletico, enaltece rival e explica ausência de Christian

Nesta quarta-feira (25), o Athletico voltou a vencer no Brasileirão depois de empatar em 1 a 1 diante do Botafogo no Estádio Nilton Santos. O jogo aconteceu na Arena da Baixada contra o América Mineiro e foi válido pela 29ª rodada. Com a vitória por 3 a 2, o time chegou aos 48 pontos e ficou no G6 da tabela de classificação.

Pela quinta vez seguida, a equipe de Wesley Carvalho começou sofrendo o gol, mas dessa vez, conseguiu a virada ainda no primeiro tempo e garantiu o triunfo na segunda etapa. O técnico foi questionado se isso o incomodava e o quanto isso poderia atrapalhar os jogadores no rendimento em campo.

"Não fico feliz com isso, é ruim. Nossa rotação foi muito alta no primeiro tempo, criamos várias chances antes, e acabamos levando o gol depois. Isso gera um desgaste. Por outro lado, é bom, pois você precisa potencializar o poder de reação e equilíbrio da equipe. Contra o Grêmio, tivemos calma, tomamos o gol, mas circulamos a bola e vencemos. Eu prefiro a vitória do que ficar me crucificando, são eventualidades do futebol", disse o comandante.

O treinador complementou que o espírito coletivo ajuda a equipe a controlar a partida quando necessário e que a oscilação nos últimos jogos o deixava preocupado. Ele citou como exemplo os duelos que o clube venceu: Flamengo, Internacional e Grêmio, mas não obteve sucesso contra Coritiba, Bragantino e Botafogo. Wesley foi perguntado sobre a alta intensidade da equipe no primeiro tempo, visto que o Athletico começou atacando, mas saiu atrás no placar e precisou virar o jogo. O comandante também comentou sobre o adversário e citou algumas dificuldades que teve.

"Foi uma rotação muito alta, nossos meias jogaram muito bem, nós tomamos um gol que não esperávamos. O América é o adversário mais complicado que enfrentamos, falamos isso antes do jogo; tínhamos que ter cuidado nos contra-ataques. O Benítez é um jogador que não oferece muito combate na marcação, e tiramos proveito disso no primeiro tempo, girando a bola mais rápido. No segundo tempo, eles colocaram um jogador para marcar o Cuello de perto, e eu queria tirar o Erick, pois ele tinha dois cartões, e estava pensando no jogo de domingo. De repente, o Thiago teve uma crise de diarreia e virose e não estava aguentando mais. Depois, o Zapelli caiu de rendimento e perdeu a bola numa infelicidade, e vi que o time precisava de alterações", concluiu Wesley.

Embora não tenha jogado e esteja voltando de lesão, Christian foi elogiado pelo treinador. No entanto, ainda não é o momento para atuar em campo. O volante sentiu dores na coxa direita e ficou fora desde o mês de junho, a lesão ocorreu depois de um gol contra o Vasco.

"O Christian passou pelo Departamento Médico e já está treinando com a gente. Tem apenas três dias que ele está com o elenco, e não é de uma hora para outra que voltará a jogar. Ele ainda não tem ritmo de jogo, mas será uma ótima opção no banco. Ele só não joga de goleiro e zagueiro; fora isso, ele pode desempenhar todas as posições. Ele tem muita qualidade como terceiro meia, ele tem a mesma capacidade do Fernandinho e do Erick. A melhor fase do Bueno foi com ele; se você tirasse o Zapelli e colocasse ele, continuaria controlando o jogo."

Outro que ganhou elogios foi Pablo, que vem conquistando a confiança da torcida gradualmente e, aos 45 minutos da primeira etapa, colocou o rubro-negro à frente no placar e chegou ao seu sexto gol no campeonato. Fora dos gramados, o centroavante também é um ótimo conselheiro, ajudando inclusive o atual artilheiro da equipe.

"O Pablo está sendo perfeito, é muito importante para o elenco e até para o desenvolvimento do Vitor Roque. Ele dá conselhos, pois vivenciou tudo isso que estamos vendo. Este é o nosso prêmio como treinador: saber que ele consegue resgatar a confiança da torcida e do elenco. Ele é especial dentro do Athletico, e nós temos que respeitar. Não só em campo, mas também fora dele, ele auxilia demais os atletas mais jovens e tem uma grande história. Estou muito feliz por fazer parte dela."

Próximo jogo

Buscando manter uma regularidade no Campeonato Brasileiro, o Athletico Paranaense tem mais um compromisso importante, jogando no domingo (29) contra o São Paulo em casa, mais uma vez, às 16h (horário de Brasília), pela 30ª rodada. Caso vença, o Furacão pode chegar ao quarto lugar, dependendo de outros resultados da próxima rodada.