Vitória encara Juventude visando manter a liderança do Brasileirão

Em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o líder Esporte Clube Vitória receberá a equipe do Juventude neste domingo (29), no Estádio Barradão. Os baianos buscam a vitória para que seja mantida a liderança.

Buscando o Título

Foto: Divulgação/ EC Vitória

O Leão da Barra se encontra em uma ótima fase vivida na competição nacional, estando na liderança do Brasileirão, com o segundo colocado, Atlético Goianiense, estando com quatro pontos de diferença e também com um jogo a mais do que os baianos.

Até o momento, a equipe conquistou 20 Vitórias, 64 pontos somados até o momento, tendo a melhor campanha em jogos realizados dentro de casa, e a segunda melhor em jogos como visitante, estando atrás apenas do seu próximo adversário, o próprio Juventude. Para que o Vitória seja matematicamente campeão, de forma antecipada, será necessário o Leão da Barra vencer a três partidas, das cinco que ainda serão disputadas.

Sonho com o Acesso

Foto: Divulgação/ Juventude

Diferentemente da fase incrível da equipe baiana, o Juventude sonha ainda com um acesso para a série A. Os Jaconeros ocupam a sexta colocação na tabela, contando com 56 pontos conquistados, porém, por mais que esteja duas colocações a mais do que a necessária para o acesso, a diferença de pontos entre a equipe Gaúcha e o terceiro colocado, Sport, são apenas três pontos. Ou seja, uma vitória de diferença. Sendo assim, teremos emoção até a última rodada para a definição das 4 equipes que terão o privilégio de disputar o Campeonato Brasileiro Série A em 2024.

Prováveis Escalações

Vitória : Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Edson Lucas; Rodrigo Andrade, Dudu, Matheuzinho; Osvaldo, Zé Hugo (Matheus Gonçalves) e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé

Juventude : Thiago Couto; Dani Bolt (Luiz Gustavo), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer, Jadson, Vini Paulista (Matheus Vargas) e Nenê; David e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini

Arbitragem

Árbitro : Felipe Fernandes de Lima - MG

Auxiliares : Victor Hugo Imazu dos Santos - PR e Celso Luiz da Silva - MG

Quarto árbitro: Ricarle Gustavo Goncalves Batista-BA.

VAR: Philip Georg Bennett-RJ