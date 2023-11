Renato Augusto sinaliza para renovação, mas destaca: "Não sou eu que decido"

Estamos na reta final do Campeonato Brasileiro, e, assim como alguns jogadores, essa também pode ser a reta final da história de Renato Augusto no Corinthians. O camisa 8 do clube alvinegro tem contrato até dezembro e diz que quer ficar, mas também não descarta a possibilidade de outros clubes. O meia-campista falou um pouco a respeito após o final do jogo e o empate contra o Santos no último domingo (29).

"Já falei várias vezes que gostaria de continuar para poder iniciar este projeto, provavelmente com jogadores mais jovens, mas não sou eu que decido. Vou esperar até um certo momento. Claro que sou profissional, e chega um momento em que vou ter que ouvir outras situações também."

O que o clube falou

Corinthians e Renato Augusto ainda não falaram sobre renovação. O clube espera o desfecho da temporada, pois só quer pensar em 2024 quando já não houver risco de rebaixamento no Brasileirão.

O clube também aguarda a eleição presidencial que irá decidir o sucessor de Duilio Monteiro Alves. Os dois candidatos já se pronunciaram sobre Renato Augusto. André Negão, o candidato da situação, primeiro quer ouvir a comissão técnica, enquanto o opositor Augusto Melo é mais enfático e afirma que renovaria com o meio-campista.

"Não, não conversamos ainda. Se tivermos que conversar, conversaremos. Por ser um ano de eleição, é necessário ter um certo grau de paciência. Atualmente, minha mente está mais focada em sair dessa situação. Primeiro isso, depois vamos conversar."

Pensamento do técnico

Mano Menezes concorda que ainda não é o momento de falar sobre o assunto e foi questionado a respeito. O treinador prioriza os oito jogos restantes da equipe alvinegra na temporada e quer adiar essa decisão ao máximo, para não "criar um problema de gestão" ao renovar com alguns jogadores e não com outros.

"Tudo que não vamos fazer nessa hora é entrar nas possíveis permanências, saídas. Não é hora. Temos que nos manter concentrados no que estamos fazendo agora. Tratamos esses assuntos de forma interna, como deve ser tratado."

Outros jogadores

Além de Renato Augusto, o Corinthians tem outros oito jogadores com contratos prestes a expirar: Bruno Méndez, Cantillo, Fábio Santos, Gil, Giuliano e Ruan Oliveira estão na mesma situação. Maycon também está emprestado até dezembro, e Paulinho precisa renovar, pois a lei proíbe o fim de contrato com um jogador lesionado.