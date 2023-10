Na briga contra rebaixameanto, Corinthians e Santos se enfrentam pelo Brasileirão

O Corinthians e o Santos entram em campo neste domingo (29), na Neo Química Arena, às 18h30 (horário de Brasília), em um clássico Alvinegro válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ambas as equipes estão em situações delicadas na parte inferior da tabela e se enfrentam na tentativa de se afastarem da zona de rebaixamento. O Corinthians ocupa o 14º lugar na tabela, com 36 pontos, enquanto o Santos está duas posições abaixo, com 33 pontos.

Como chegam os times

A equipe de Itaquera vem de um empate sofrido em casa contra o América-MG, com um gol salvador no último minuto de Giuliano. Em seguida, conquistou uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Cuiabá, com um lance semelhante à jogada do gol da partida anterior, desta vez convertido por Romero. Caso conquiste um resultado positivo contra o rival, a equipe pode subir três posições na tabela e, pelo menos, manter uma vantagem de cinco pontos em relação à zona de rebaixamento.

Mano Menezes não enfrenta problemas de desfalques para este compromisso. Aliás, a expectativa é que o comandante repita a escalação da última partida.

Por outro lado, o Santos vem de uma goleada muito dolorosa contra o Internacional, perdendo por 7 a 1, com diversas falhas bizarras da defesa e também do goleiro Vladimir, que recebeu a pior nota da partida. Em seguida, venceu o Coritiba em casa por 2 a 1, com um gol contra de Matheus Bianqui e outro de Marcos Leonardo. O Peixe ainda vê uma esperança de se salvar desta situação.

Com os três pontos e a combinação de resultados, a equipe do litoral paulista deixou a zona de rebaixamento. Assim como o Corinthians, o Santos também deve entrar em campo com força máxima para o clássico, já que não tem desfalques.

Último confronto

O último confronto direto entre as duas equipes ocorreu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na rodada 11, e terminou com a vitória do Corinthians por 2 a 0 na Vila Belmiro.

Antes mesmo do jogo terminar, torcedores santistas começaram a protestar, xingar o time e lançar sinalizadores e objetos no gramado como forma de protesto. O jogo foi finalizado, e a equipe, na época comandada por Luxemburgo, saiu com os três pontos.