Zé Ricardo elogia início do Cruzeiro, mas lamenta gol tarde contra o Inter

O Cruzeiro saiu derrotado neste domingo (05) por 2 a 1 contra o Internacional. A Raposa precisava da vitória para se librar um pouco da pressão de estar próximo a zona de rebaixamento. Durante a partida, houveram diversas vaias, direcionadas para os jogadores, técnico e diretoria.

A torcida apoiou bastante quando a bola rolou, mas demonstrou insatisfação com erros em jogadas ofensivas, principalmente quando o time estava próximo à área e fazia opção de recuar a bola. Ao fim do primeiro tempo, muitas vaias.

Também houve vaia nos momentos das substituições. Pela primeira vez, Zé Ricardo foi diretamente xingado pela torcida no Mineirão. Ouviu gritos de “burro” ao tirar Matheus Pereira para promover a entrada de Mateus Vital.

Coletiva

Zé Ricardo começou a coletiva dizendo que não mexeu no intervalo por acreditar que o time poderia melhorar sem fazer alterações. Ele elogiou o início do Cruzeiro no jogo, mas lamentou não ter feito o gol logo. Disse que o time precisa ser mais contundente em alguns lances. Também falou das bolas na trave. Disse que faltou tranquilidade ao time.

O treinador, disse que as trocas melhoraram o Cruzeiro, mas que mais uma vez o time não transformou as chances em gol. Sobre o Fernando, ele entendeu que se tratava do Fernando volante e não do atacante. Zé Ricardo também falou que não acha que o Cruzeiro pressionou menos na marcação do que nos jogos que venceu. Afirmou que o time criou para abrir o placar, mas não conseguiu. Concorda que os garotos tão entrando bem, mas pregou cautela para que esses não sejam queimados, mas que sempre coloca um, dois. Disse que existe uma ideia de que quem está fora é solução, mas que nem sempre é assim e que isso pode causar problemas.

Disse também que o Cruzeiro teve muitas chances e que se não tivesse tomado o segundo gol, acreditaria no empate e na vitória.

Sobre Fernando

Sobre o atacante Fernando, Zé Ricardo disse que é um jogador que atua pelos lados e que treina bem assim como o Robert. Ressaltou que é um atleta de 18 anos que tem dificuldade de jogar de costas para o gol. Disse que outros jogadores poderiam render mais naquela posição, citando o Arthur Gomes e dizendo que o Arthur teve grande apresentação hoje. Falou, também, que a comissão está tentando recuperar o Stênio.

Matheus Pereira

Ele falou ainda do Matheus Pereira. Disse que o MP precisa de atuar junto com jogadores que atacam a profundidade e que o camisa 96 vinha sofrendo com as linhas baixas do Inter. Elogiou a entrada de Vital e Robert, que deram gás ao time, e disse que MP ainda está recuperando o ritmo e que há uma preocupação para que ele não volte a se lesionar.

Xingamentos e vaias

Sobre os xingamentos de "burro" sofridos por Zé Ricardo, ele afirmou que é possível saber conviver com os momentos ruins e que isso faz crescer. Disse que o Cruzeiro tem produzindo cada vez mais, que há evolução. Disse que torcedor é passional e que as mudanças foram feitas para tentar melhorar a equipe e que isso aconteceu. Disse ter convicção que as trocas deram volume ao time.