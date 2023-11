Visando se afastar da zona de rebaixamento, Cruzeiro recebe Internacional no Mineirão

Em duelo válido pela 32ª rodada do campeonato brasileiro, Cruzeiro e Internacional se enfrentam, no Mineirão, às 16h (de Brasília). O Cabuloso precisa da vitória para espantar o fantasma da Série B. Enquanto, o Colorado busca se distanciar da zona de rebaixamento de uma vez por todas.

Risco iminente de queda

A Raposa não vive um bom momento na competição, o time detém o pior ataque do campeonato, com apenas 28 gols marcados. Além disso, ocupa a 16a posição, com 36 pontos somados. O time comandado por Zé Ricardo tinha embalado uma sequência de duas vitórias consecutivas, mas na última rodada voltou a perder, com derrota sofrida para o São Paulo, no Morumbi.

Após derrota para o Tricolor Paulista, o treinador da equipe voltou a ligar o alerta, com isso, Zé Ricardo pretende mandar força máxima para o duelo, já que a vitória é enxergada como providencial para a permanência.

Provável escalação

Rafael Cabral; William, Luciano Castán, Neris e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues.

Em busca do embalo

O Colorado deixou escapar pontos preciosos contra os lanternas do campeonato, América-MG e Coritiba, somando apenas um ponto. Com isso, a “gordura” para o Z-4 diminuiu, hoje é de apenas cinco pontos. O Inter ocupa a 13a colocação, com 39 pontos. Distante de uma vaga na Libertadores, o time comandado por Eduardo Coudet busca afastar de vez a possibilidade do rebaixamento e, consequentemente, um lugar na Sul-Americana.

Para a partida contra o Cruzeiro, o técnico Eduardo Coudet terá o retorno de Vitão, Johnny e Maurício. O lateral-esquerdo Renê segue como desfalque.

Provável escalação

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Nico Hernández (Dalbert); Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.

Retrospecto entre as equipes

No duelo de gigantes, Cruzeiro e Inter já se enfrentaram 84 vezes na história, com números muito equilibrados. Foram 30 vitórias do Colorado, 29 do Cabuloso, com 25 empates. No duelo a Raposa tem um tabu a ser quebrado, já que não vence a equipe Gaúcha desde 2016, depois disso, se enfrentaram oito vezes, sendo quatro vitórias do Clube do Povo e quatro empates.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)

Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR:Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR).