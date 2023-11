Fernando Diniz explica convocação e projeta duelos da Seleção

O técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz,, anunciou, na tarde desta segunda-feira (04), a lista de 24 convocados para representar o Brasil nos dois últimos compromissos da seleção canarinha em 2023, diante de Colômbia e Argentina.

Repleta de novidades, como Endrick e Paulinho, a lista conta com quatro convocados inéditos e com dois desfalques importantes que deixam a lista por conta de lesões: Casemiro, do Manchester United e Neymar, do Al-Hilal.

Foto: Divulgação/CBF

Após anunciar o planter brasileiro que enfrentará as seleções de Colômbia e ARgentina, o técnico Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, e comentou sobre os nomes escolhidos e que ficaram de fora.

Diniz fala sobre novidades: Endrick, Paulinho, João Pedro e Pepê

Para o comandante, as novidades na lista não refletem necessariamente o que será o futuro da Seleção Brasileira. O treinador comentou especificamente sobre os nomes de Endrick e Paulinho, grandes promessas do futebol brasileiro que, assim como João Pedro e Pepê, representarão a seleção principal pela primeira vez.

Endrick recebe primeira convocação. Foto: Divulgação/Palmeiras

"No caso do Endrick, especificamente, é um jogador que tem potencial para ser um daqueles grandes talentos. A gente não sabe se vai se confirmar ou não. A convocação não é pressão, é um prêmio, e também uma visão de futuro do que ele pode ser. Um menino nascido em 2006 conseguir produzir o que ele produz há muito tempo me chama muito a atenção, e nesse momento específico da convocação ele vive seu melhor momento jogando contra as grandes equipes aqui do Brasil e conseguindo se sobressair. Então, a convocação do Endrick e de mais alguns ela aponta um pouco do que pode ser o futuro. Esse apontamento não quer dizer que é uma confirmação, a confirmação só vai vir com o tempo e depende de vários fatores para que haja essa consolidação desses nomes para a frente".

"O Paulinho é um jogador que eu gosto muito desde o início da carreira no Vasco, depois na Alemanha e o retorno para o Atlético-MG. Vive um momento bastante especial, está despontando também na artilharia do Brasileiro, e tem uma maneira de jogar que se encaixa muito com a minha ideia de ver o jogo de futebol também. É um atacante que consegue jogar dos dois lados, consegue jogar atrás do 9 e também como um 9 de mobilidade. Tem muito comprometimento tático, além das suas qualidades físicas e técnicas", analisou.

Diniz comenta ausência de Neymar, fora por lesão

Além das novidades, o treinador campeão da Conmebol Libertadores de 2023 com o Fluminense também dissertou sobre a ausência de Neymar Jr, que fica fora da lista após passar por cirurgia no joelho em lesão sofrida na derrota brasileira por 2 a 0 para o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevideú.

Neymar comemora gol pela Seleção. Foto: Divulgação/CBF

"Ficar sem o Neymar é sempre muito ruim, é um prejuízo para o futebol brasileiro e para o futebol como um todo. Trata-se de um gênio do futebol, um dos grandes jogadores da história, essa é a minha opinião. A gente deseja uma recuperação muito breve, que ele consiga voltar mais forte, minha crença é de que ele ainda tem que escrever as páginas mais bonitas da história dele. Não é essa lesão que apagou essa possibilidade, pode fazer mais difícil, mas ele vai saber fazer disso uma força para voltar."

O comandante também destacou o papel de Rodrygo, convocado como meio-campista e que pode assumir o papel de Neymar nos próximos compromissos brasileiros.

"O Rodrygo é uma possibilidade porque ele já jogou muito em aproximação com o Neymar, mas ainda não tem nada definido. Em relação ao Pepê, eu poderia usá-lo na lateral, mas em princípio ele veio como atacante".

Entre as principais respostas de Diniz, o treinador também comentou sobre o desempenho da Seleção, que não venceu na última data Fifa os duelos que teve diante de Venezuela, em casa, e Uruguai, fora.

"Não sinto mais ou menos pressão. Quando a gente perde para o Uruguai, a gente tem muita coisa para aprender. Quando a gente joga mal e perde, tem vontade de querer eliminar as pessoas do caminho de maneira precoce, não quer dar tempo que as pessoas precisam. Não me sinto mais nem menos pressionado. Eu vou fazer o meu melhor para a seleção, como sempre fiz. Eu não tenho nenhuma satisfação em perder, pelo contrário, me irrita profundamente. A dedicação é total para que as coisas corram bem. Se não jogar bem, não vou achar que é um fracasso. A gente vai seguir trabalhando na seleção com muito afinco e coragem para fazer o nosso melhor. Não tem garantia de resultado, mas de trabalho justo e honesto, essa garantia eu dou a vocês", concluiu.

Confira outros tópicos importantes citados por Fernando Diniz:

Ausência de Lucas Paquetá:

"Paquetá é um jogador que eu considero um dos melhores dessa geração, eu teria muito gosto em convocá-lo e provavelmente ele teria grandes chances de brigar pela titularidade, porque é um jogador que eu admiro muito. A investigação, pelo menos o que chegou para a gente até agora, está no mesmo ponto. Ela não foi encerrada, então não tem nenhum fato novo. Porque se eu convoco provavelmente vocês iam me indagar porque eu convoquei e não convoquei antes. Por enquanto, pediram mais tempo para investigar. Obviamente, se esse tempo de estender mais, a próxima convocação é daqui a quatro meses, aí acho que já seria tempo suficiente para chegar alguma coisa. Mas a vontade de trazer existe".

Projeção dos confrontos:

"Os jogos têm tudo para serem difíceis, porque historicamente são dois adversários em que os jogos são difíceis. A Argentina, por si só, é a última campeã do mundo, tem um dos maiores jogadores da história e outros grandes jogadores, um a equipe que manteve o treinador, então acho que isso já justifica a Argentina. E a Colômbia é uma das seleções nas últimas duas ou três décadas que ganharam muita visibilidade no cenário mundial, com jogadores jogando em ligas europeias com muito destaque. Jogar em Barranquilla também é um fator complicador, a gente sabe que lá é sempre muito difícil. Então, essa é a previsão, mas a gente nunca sabe. Tem jogos que se apresentam muito difíceis e acabam ficando mais fáceis. Mas assim de antemão a gente espera dois jogos muito difíceis".

Convocação de apenas três laterais:

"Dos laterais que a gente achou que deviam ser convocados nesse momento, são esses três. E a gente tem outras formas de atuar e de montar o time taticamente em que alguém possa ocupar aquele lado direito. Então, a coerência foi daquilo que eu acho que pode ter mais sucesso para esses dois desafios que a gente tem".

Projeção do duelo diante da Argentina após vencer a Libertadores:

"O que eu vivi como treinador do Fluminense não é uma coisa que eu misturo aqui. O que mais me motiva é poder disputar um clássico dessa envergadura, um dos maiores clássicos do mundo, Brasil x Argentina é uma rivalidade histórica muito grande. Estou muito motivado para este jogo, espero fazer jus, junto com a equipe, de proporcionar uma grande partida e trazer alegria para os brasileiros".

Ausência de Richarlisson:

"Eu acho que mais do que o sistema, eu tenho que olhar para tudo o que está acontecendo. Acredito que esses jogadores que eu convoquei vão ter, nesse momento, mais condições de entregar aquilo que estou esperando nesse momento. Richarlison é um excelente jogador, jogou muito bem na principal competição que tem no mundo, que é a Copa do Mundo, e não conseguiu entregar aquilo que ele pode, mas ele não jogou mal, principalmente a primeira perna, contra a Bolívia e o Peru. É que a seleção é uma seleção, ele concorre com outros grandes jogadores, e nesse momento eu preferi convocar outros".

Convocação de Gabriel Jesus após Arsenal informar que o atacante tem um problema muscular:

"Essa convocação está sendo hoje mais perto não por causa do Fluminense. Coincidiu, até foi bom, mas a nossa solicitação foi de divulgar a lista mais próximo dos jogos. Na última convocação, a gente não tinha convocado o Martinelli, do Arsenal. Ele não se reportava à CBF de uma maneira muito completa, então a gente não imaginava que o Martinelli pudesse estar pronto para jogar contra Venezuela e Uruguai, e ele ficou pronto para jogar antes dos nossos jogos. Por conta disso também, a gente vai trazer o Gabriel para saber as reais condições, porque ainda temos 15 dias para os jogos, então a gente acredita que ele possa reunir condições para jogar, porque eu gosto muito dele. Temos 24 jogadores na lista, e se acontecer alguma coisa com ele não vamos precisar mexer na convocação".

Resultado esportivo:

"Não é que eu não pense em resultado, penso muito. Só que o resultado não é a única coisa da vida e do futebol. Eu penso em ganhar o tempo todo, eu me dedico aos meios para construir o resultado, mas não fico obcecado, que se ganhar é tudo muito bom e se perder é tudo muito ruim. Eu tenho uma coerência de atacar a causa, que é o treino e o trabalho. Eu acredito que quando se melhora a causa, os efeitos tendem a aparecer, no momento certo. Eu vou sempre tentar convocar os melhores jogadores para acelerar o processo. A gente tem que dar chance e só vai saber quando tem os jogadores na mão e você vai trabalhando e vendo o que encaixa melhor ou não, então a gente precisa mais de tempo".

Diniz já desenvolveu seus conceitos na Seleção?

"Acredito sempre que se você vai acumulando trabalho as chances das coisas darem certo melhoram. Dar certo não é ganhar o jogo. Contra a Venezuela, a gente não fez um primeiro tempo ruim. A gente vai procurar melhorar o time. A questão das relações, essa sim, quanto mais tempo tem, a gente vai conhecendo mais cada jogador, e nesse sentido para mim está em evolução constante. É um dos pilares centrais do meu trabalho, conseguir criar boas conexões com os jogadores".

Intensidade e lesões da equipe:

"Meu coração está em dia, eu teria problemas se eu não fosse do jeito que eu sou. O único jogador que se machucou com a gente foi o Danilo, o resto eles se machucaram nos seus clubes. E a lesão do Danilo é justificável porque comigo ele tinha que fazer alguns movimentos que ele não está fazendo mais, jogando como terceiro zagueiro, a gente até sabia que podia acontecer, justamente no músculo posterior. O Fluminense, por exemplo, hoje ele tinha os 29 jogadores à disposição para a final. A gente está em novembro. Trabalhar com intensidade e saber ouvir o jogador e criar um ambiente positivo é sinônimo, para mim, de saúde. Na Seleção, os jogadores não têm machucado comigo, pode ser que machuquem por estranhar um trabalho curto, mas por ora o único que machucou foi o Danilo".

Primeira convocação de João Pedro:

"Esse é um jogador que eu lancei no Fluminense com 16 para 17 anos, se eu não me engano, e ele respondeu sempre muito bem. Era uma aposta que a gente tinha, que se ele saísse para o mercado europeu, ela iria conseguir ocupar o espaço que ele está ocupando. Acompanhei no Watford sempre que eu podia, é um jogador com quem eu tenho aproximação, e o João está evoluindo sem parar. Saiu de um time menor, para um time maior, com bom treinador, e está conseguindo responder muito bem a novos estímulos, novos enfrentamentos, e teve a sua convocação de maneira muito merecida".

Douglas Luiz:

"O Douglas está sendo um dos destaques da Premier League, é um jogador monitorado aqui há muito tempo. Já esteve na seleção principal, campeão olímpico, e é um jogador que assim que começou a carreira no Vasco, na Série B, a gente teve enfrentamentos. Eu conheço ele desde muito jovem, e vive o melhor momento da carreira e é uma convocação muito merecida. É um jogador que tem muita imposição e tem tudo para começar um novo momento na seleção".

Treinamentos na Granja Comary:

"A gente vai direto com 24 e possivelmente vai ter apoio de jogadores de base para completar. Não vamos ter um número excessivo de dias de treinamento, não justifica trazer cinco jogadores depois, porque você vai ter que cortar. Então, sempre tem um desgaste, trazer o jogador da Europa para depois cortar. Na minha opinião, não vale esse desgaste".

O Brasil tem sete pontos após quatro rodadas e é o terceiro colocado das eliminatórias. A Seleção visita a Colômbia no dia 16 deste mês, em Barranquilla, e depois faz clássico com a Argentina, no Maracanã, no dia 21.