António Oliveira reclama da arbitragem após empate entre Cuiabá e Santos "É inacreditável o que se passou aqui hoje"

Na noite desta segunda-feira (6), em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá empatou com o Santos em 0 a 0 na Vila Belmiro. O Santos está em 14º lugar na tabela com 38 pontos e o Dourado se encontra na 12ª posição com 42 pontos.

Após o término da partida, o técnico António Oliveira e os jogadores Walter e Alan Empereur concederam suas entrevistas comentando sobre o empate sem gols neste confronto.

Fala, Walter!

"No detalhe, a gente poderia ter feito o gol, mas tem que enaltecer a força do grupo, força do elenco. Trabalhou o que a gente treinou, colocamos em prática no jogo. É um jogo difícil, um jogo de seis pontos, mas se não der para ganhar a gente não perde e jogo fora de casa somando não é tão ruim. Então vamos continuar a batalha, a gente sabe que tá em aberto ainda, então é continuar".

Fala, Alan Empereur!

"Foi um jogo muito pegado, muito difícil e a gente sabia que eles estavam muito motivados, que ganharam contra o Flamengo. A gente perdeu para o Vasco em casa, abalou um pouquinho, mas hoje a gente mostrou nosso potencial, nosso foco, fizemos um grande jogo. Faltou um pouquinho, matar o jogo. Tivemos chances, agora é trabalhar essa semana para enfrentar o Bahia e quem sabe ganhar o jogo lá".

Elogios do professor

"Minha primeira palavra é para meus jogadores, quero parabenizá-los , é evidente que queríamos somar os três pontos, tivemos oportunidades mais que o suficiente para isso. Dentro do que foi planejado para o jogo, os jogadores foram exemplares, fizeram um jogo seguro".

António Oliveira reclama de pênalti

"Eu como treinador tenho que sempre vir aqui justificar, e eu não consigo entender o que está acontecendo. Como é que não se marca um pênalti daquele, não sei se iria ser gol ou não, mas é surreal, voltamos a jogar na várzea. É um campeonato bastante conceituado que é passado em todo o mundo. Mas o próprio Joaquim que faz o pênalti, é só olhar para a expressão dele quando cai, que sabe o que fez. E não sei como é possível nem ir ao VAR, é inacreditável o que se passou aqui hoje e eu gostaria que alguém me justificasse isso da mesma maneira que venho me justificar aqui".

Próximo jogo

O Cuiabá volta a campo na próxima quinta-feira (9), contra o Bahia fora de casa, às 20h.