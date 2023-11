Renova ou não? A importância de Renato Augusto para o Corinthians

Meia do Timão, Renato Augusto é peça importantíssima para o Corinthians. Mesmo aos 35 anos, a qualidade técnica do jogador é acima da média no futebol brasileiro. Porém, pelo histórico de lesões, ano abaixo do esperado e a falta de projeção, seu futuro é incerto na equipe Alvinegra para o ano de 2024.

Renato Augusto dependência

O Corinthians sofre muito com a ausência do meia nas partidas, já que é o principal homem de criação do time. Renato provou fazer a diferença no Timão. Em 238 partidas vestindo o manto alvinegro, o jogador marcou 29 gols e contribuiu com 25 assistências, fora a dinâmica que ele dá ao time quando está em campo.

Um recorte do início da atual temporada até agosto de 2023 evidencia bem a chamada “Renato Augusto dependência”. Com ele em campo, neste período foram, 24 jogos, 15 vitórias, sete empates e duas derrotas, com um aproveitamento de 72,2%. Sem o meia em campo os números são deprimentes, também 24 partidas disputadas, seis vitórias, cinco empates e 13 derrotas, com 31,9% de aproveitamento.

Com isso, é possível observar o impacto que o jogador causa na equipe. Muitas vezes só de estar em campo abre espaço para os companheiros. Além de tudo, Renato tem muita identificação com a fiel torcida, tornando tudo mais especial.

Fica ou não fica?

Com diversos veteranos no elenco, um dos mais caros do Brasil, casos de Fábio Santos, Cássio, Gil e Fágner - a torcida tem pedido uma renovação no plantel corintiano. Porém, Renato Augusto é uma incógnita para 2024, já que não se sabe se poderá contar com ele, pelo seu histórico de lesões.

O meia tem contrato até o final de dezembro deste ano. Podendo, desde já, assinar um pré-contrato com qualquer equipe para o próximo ano. E é a primeira vez que ele chega perto de um fim de contrato na carreira. Apesar disso, Renato já afirmou que vai “honrar a camisa” até o final do ano, independente de ficar ou não.

Foto: Divulgação / Corinthians

Logo após a derrota para o Bragantino no final de semana, o jogador declarou que a renovação não é objetivo no momento.

“Como eu falei, eu não quero pensar em nada até a gente se livrar, resolver a nossa situação. Então, no momento não é meu objetivo”.

Renato Augusto já cogita ouvir propostas de outros clubes. Mas, antes de pensar em 2024, o medalhão tem como objetivo livrar o Coringão do rebaixamento para depois pensar no que fará no futuro. O atleta já avisou que só voltará a falar do assunto depois que a equipe se livrar do rebaixamento.