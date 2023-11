Santos e Cuiabá empatam sem gols na Vila Belmiro

Na noite desta segunda-feira (6) Santos e Cuiabá empataram sem gols, na Vila Belmiro, em jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem criatividade

O jogo começou sem muita criatividade na Vila Belmiro, as equipes pouco produziram. Aos três, Deyverson caiu na área do Peixe e pediu penalidade, o árbitro aguardou a análise do VAR, que mandou seguir o game. O time da casa, por sua vez, teve dificuldade na busca de espaços para se infiltrar na área do adversário.

O momento que mais chamou atenção foi a discussão entre Deyverson e Marcelo Fernandes, que resultou num atrito entre membros das equipes na descida para o vestiário.

Sem pontaria

A partida retomou mais produtiva, ofensiva, mas com as equipes falhando na pontaria. Aos 19, Tomás Rincón ganhou de Deyverson no meio de campo, avançou e chutou de fora da área para defesa de Walter. Na reta final, os visitantes dominaram o game, tendo boas chances, uma delas com Pitta que recebeu bom cruzamento, dominou e cabeceou no veneno para o gol. Sem mudanças, a partida encerrou zerada na Vila Belmiro.

Mas, e como fica?

Com o resultado, Santos foi aos 38 pontos e pulou para a 14ª colocação. Já o Cuiabá caiu para a 12ª posição, agora com 41 pontos e quatro de folga para o Z-4.

Próximos Jogos

Na próxima rodada, o Santos faz confronto direto contra o Goiás, em Goiânia, na quinta-feira (9), às 19h. No mesmo dia, Cuiabá contra o Bahia, às 20h, em Salvador.