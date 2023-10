De virada, Fluminense vence Goiás em jogo de oito gols

Na noite desta quarta-feira (25), o Estádio Sylvio Raulino de Oliveira foi o palco do duelo entre Fluminense e Goiás, confronto que foi válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em jogo recheado de gols, o Flu levou a melhor e bateu o Verdão por 5 a 3. Além de Felipe Melo, Jhon Arias e Keno, que marcaram duas vezes cada, foram os responsáveis pelo resultado que garantiu o triunfo carioca. Allano, Matheus Babi e Julián Palacios descontaram para os goianos.

Com mais três pontos na conta e 45 no total, o Fluminense subiu para a 8ª posição. Por sua vez, o Goiás permaneceu em 16º lugar, com 31 pontos somados e a um de distância da zona da degola.

Fernando Diniz, técnico do Time de Guerreiros, tem desfalque confirmado para a próxima partida. PH Ganso estava pendurado e foi amarelado na etapa final. Portanto, o camisa 10 cumprirá suspensão no próximo compromisso do Tricolor Carioca e não poderá entrar em campo.

Primeiro tempo eletrizante

Logo aos quatro minutos de jogo, Allano foi acionado pelo lado direito do campo de ataque do Esmeraldino. O camisa 77 carregou a bola até a grande área, encontrou espaço na marcação antes de finalizar para abrir o placar, 1 a 0 para os visitantes.

Quando o relógio apontou o minuto 12, o Goiás teve uma falta a seu favor na intermediária. Guilherme Marques cruzou em direção à área, Matheus Babi subiu mais que todo mundo e de cabeça ampliou para o Alviverde, 2 a 0.

Aos 15, foi a vez do Flu balançar as redes. A cobrança de escanteio vinda do lado direito do campo ofensivo do Tricolor Carioca contou com o desvio na cabeça de Felipe Melo, que diminuiu para o Fluminense, 2 a 1.

Cinco minutos mais tarde, Marlon, de cabeça, deixou tudo igual. Porém, na jogada que originou o tento do Fluminense, o atacante Jhon Arias, que deu a assistência para o zagueiro, estava em posição de impedimento e o gol foi anulado após revisão no VAR.

Com 36 minutos da etapa inicial, o empate enfim se instaurou no marcador. Pelo flanco esquerdo, Keno efetuou um cruzamento teleguiado para Jhon Arias, que de perna direita fez o 2 a 2.

Segundo tempo de pura emoção

Logo no primeiro minuto da última metade de jogo, o Flu construiu boa jogada com trocas de passe. Diogo Barbosa na linha de fundo pelo lado esquerdo, fez o passe para Jhon Arias, sem perder tempo o colombiano limpou a marcação e estufou a rede, 3 a 2 para o Tricolor Carioca.

Aos sete minutos, Keno foi derrubado na área e o juiz marcou penalidade máxima a favor do Fluminense. O camisa 11 foi para a cobrança e não desperdiçou, bateu no meio do gol e ampliou para 4 a 2.

Com 16 minutos, o atacante colocou novamente a bola no fundo da rede. Após receber na entrada da área, Keno deixou a defesa na saudade e só tirou do goleiro para fazer o sétimo gol da noite, 5 a 2 para o finalista da Libertadores de 2023.

Ainda sobrou espaço para uma obra de arte assinada por Julián Palacios, O cruzamento para o camisa 10 do Esmeraldino parou no chute acrobático do argentino, que de voleio descontou para o Goiás, 5 a 3.

Anote na agenda, torcedor!

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (28), em embate longe de casa, contra o Atlético-MG. O pontapé inicial será dado às 20h (horário de Brasília).

No domingo (29), é a vez do Goiás retornar aos gramados. Os comandados de Armando Evangelista recebem o Vasco da Gama no Estádio Hailé Pinheiro. A bola rola a partir das 16h.