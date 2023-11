Com lesão na coxa esquerda, Soteldo é desfalque contra o Goiás

Sem a presença de Soteldo, o Santos partiu rumo a Goiânia na noite desta terça-feira (07), onde enfrentará seu próximo desafio. Após uma avaliação de imagem, foi diagnosticado um edema no músculo adutor da coxa esquerda do meia-atacante, o que o manterá nas instalações do CT Rei Pelé para tratamento.

Apesar das dores, ao se retirar do campo, o camisa 10 balançou a cabeça negativamente, indicando sua indisponibilidade. Após o empate, as câmeras da transmissão flagraram novamente Soteldo repetindo o mesmo gesto, enquanto conversava com Marcelo Fernandes. O treinador expressou compreensão em relação ao desejo do jogador de contribuir em campo, mas ressaltou a necessidade de preservá-lo.

O jogador venezuelano deixou o campo aos 33 minutos do segundo tempo na partida contra o Cuiabá, cedendo sua posição a Julio Furch. O técnico Marcelo Fernandes já havia sinalizado o desconforto sentido por Soteldo durante o intervalo da partida em sua coletiva pós-jogo.

Soteldo se junta a Dodô como desfalque contra o Goiás

Além de Soteldo, Dodô também não viajará para Goiânia devido a dores no joelho. A expectativa é que ambos estejam aptos para o clássico de domingo, marcado para o dia 12 de novembro, contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Soteldo tem desempenhado um papel fundamental na equipe de Marcelo Fernandes ao longo do Brasileirão, acumulando quatro assistências e um gol em 17 jogos.