De esperança à decepção: em 18 jogos, Matías Rojas não marcou pelo Corinthians

Contratado na última janela de trasferências, o meio-campista Matías Rojas não conseguiu despontar como se esperava. O jogador estreou pelo clube no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o América Mineiro, na ocasião, Rojas impressionou a torcida do Corinthians com uma bela atuação.

Logo depois de sua estreia, Matías machucou o tornozelo no jogo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Com isso, o meia perdeu cinco jogos pelo clube, inclusive, jogos de Copa do Brasil e Copa Sudamericana.

Até agora, o herdeiro da camisa 10 de Roger Guedes, disputou 18 partidas pelo Corinthians, sendo 11 como titular, e distribuiu duas assistências. O contrato do jogador com o clube, é válido por quatro temporadas e custa cerca de R$1 milhão por mês, de acordo com o jornalista Samir Carvalho.

Ambiente interno

A postura do jogador em campo, tem desagradando não só a torcida, mas também a diretoria e a comissão técnica. Tanto é, que o jogador não é titular da equipe. O técnico Mano Menezes já deu declarações sobre o jogador, justificando a má fase:

“Vejo essas coisas com bastante naturalidade. Na verdade, é a malvada da expectativa. Porque quando ela é muito alta, logo você tem a exigência que a curto prazo o jogador entre e resolva todos os problemas que a equipe vinha tendo, e é muito difícil que isso aconteça”, iniciou.

“São raros os jogadores que vêm de fora e já em um primeiro momento se encaixam bem na equipe. Geralmente, eles vão fazer isso na segunda temporada”, comentou Mano, que ainda completou:

“Tem a questão física, de trabalho, que é diferente de lá para cá. Nós trabalhamos de forma diferente porque jogamos mais, jogamos 20 jogos a mais do que costumeiramente ele jogava na temporada argentina“, apontou.

De acordo com o jornalista Samir Carvalho, é possível que o clube esteja disposto a negociar o jogador que ainda não justificou tamanho investimento.