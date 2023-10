Cuiabá recebe ameaçado Corinthians pelo Brasileirão

Em jogo que promete ser equilibrado, Cuiabá e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (25) na Arena Pantanal, às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão 2023. Ambas as equipes tentam da sair da metade de baixo da tabela, mas o Dourado, 11º colocado, com 37 pontos, tem quatro pontos e quatro posições de vantagem.

Os dois times vêm de empate: o Dourado enfrentou o Goiás em uma partida movimentada e ficou no 1 a 1. Já o Timão, empatou com o Fluminense no Maracanã, em 3 a 3, depois abrir 3 a 1, em duelo marcado por algumas reclamações envolvendo a arbitragem por parte do técnico tricolor.

Cuiabá e Corinthians só tiveram confrontos pelo Campeonato Brasileiro e se enfrentaram cinco vezes. O primeiro duelo foi em 2021, no ano que o Dourado estreou na Série A. Até hoje, foram três vitórias do Timão, uma dos mato-grossenses e um empate, que ocorreu no primeiro turno deste ano, em Itaquera, e terminou em 1 a 1.

Dourado tem possibilidades de 'lei do ex'

O Cuiabá vai para o duelo com o que tem de melhor. A única ausência será Jonathan Cafú, que está emprestado ao clube pelo Timão e por contrato, não poderá atuar em campo. Após sofrer uma pancada no jogo contra o Cruzeiro, Uendel, ex-jogador do Corinthians, está de volta e já pode jogar.

O Auriverde da Baixada conta com alguns outros jogadores que já atuaram pelo adversário e provavelmente estarão em campo, como: Walter, Marllon Borges e Clayson.

Questionado se iria participar da 'lei do ex', o zagueiro Marllon disse que o número de ex-jogadores do rival no clube é grande, mas que prefere deixar o trabalho para Clayson no comando de ataque.

O Cuiabá não vence como mandante há duas partidas, foram dois empates, contra o Cruzeiro um 0 a 0 e contra o Goiás ficou no 1 a 1. A última vitória foi contra o Coritiba, no Couto Pereira, por 3 a 0.

Provável escalação: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Clayson, Derik Lacerda (Wellington Silva) e Deyverson.

Pressionado pelo Z-4

Tentando se afastar da zona de rebaixamento, o Corinthians não vence há seis partidas somando Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Ocupando o 15º lugar, o time paulista está a três pontos de diferença do Vasco, que é o primeiro clube dentro do Z-4. O último triunfo foi há um mês, 1 a 0 contra o líder Botafogo na Neo Química Arena.

Maycon estava suspenso no último jogo, mas volta à disposição de Mano Menezes. Três jogadores que são prováveis titulares estão pendurados: Cássio, Fagner e Fausto Vera.

Matias Rojas ou Ruan Oliveira são opções prováveis para a ponta direita, além da dúvida de quem será o volante, Fausto Vera ou Ruan Oliveira.

O técnico Mano Menezes destacou durante a semana que quer um time mais seguro, principalmente no segundo tempo, o treinador disse que a equipe não mantém a mesma constância da primeira etapa no segundo tempo, como no duelo contra o Fluminense, por exemplo. E que se o time conseguir ter segurança, os jogadores podem se desenvolver individualmente.

Provável escalação: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Maycon, Gabriel Moscardo (Fausto Vera) e Renato Augusto; Matías Rojas (Ruan Oliveira), Pedro e Yuri Alberto.

Arbitragem

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Alessandro Alvaro Rocha de Matos

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro