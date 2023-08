Bragantino vence Cuiabá em jogo movimentado no Brasileirão

O Red Bull Bragantino se reencontrou no Brasileirão após passar duas rodadas sem vencer. Nesta domingo (27), a equipe do interior paulista recebeu, no Estádio Nabi Abi Chedid, o Cuiabá e venceu os mato-grossenses por 2 a 0. Os gols da vitória do Massa Bruta foram marcados por Thiago Borbas e Talisson.

Goleiros são os destaques

Os donos da casa dominaram a posse de bola nos primeiros 45 minutos de partida. No entanto, esse domínio não se resultou em chances claras de gols. As melhores oportunidades vieram com o Cuiabá.

Aos 17, Jonathan Cafú balançou para cima de Juninho Capixaba e parou em grande intervenção de Cleiton. Na sequência, foi a vez de Deyverson desperdiçar boa oportunidade. O Massa Bruta soube responder com Thiago Borbas. O jogador recebeu ótimo lançamento no campo de ataque e finalizou com força para grande defesa do goleiro Walter.

Volta do intervalo com gols

Na segunda etapa, o Massa Bruta conseguiu transformar o domínio da posse de bola em uma boa vantagem no placar. Aos nove minutos, Vitinho cobrou falta na área cuiabana. Léo Realpe, de cabeça, acertou a trave e, no rebote, Thiago Borbas empurrou para o gol, abrindo o placar para o Bragantino.

O Cuiabá soube responder novamente com Deyverson. Após boa finalização de Wellington Silva, Cleiton deu rebote e Deyverson bateu firme, exigindo novo milagre do goleiro.

Buscando o emapte, os visitantes subiam cada vez mais ao ataque e, consequentemente, cediam espaço aos donos da casa. Desta forma, o Braga ampliou aos 37, após lindo passe de calcanhar de Alerrandro para Mateus Gonçalves, que acabou Talisson para empurrar para o fundo das redes e fechar a vitória bragantina em 2 a 0 diante do Cuiabá.

​​​​​​Situação na tabela

Com a vitória conquistada na manhã deste domingo (27), o time de Bragança passa a ocupar provisoriamente a 4ª colocação do Brasileiro, com 35 pontos. O Cuiabá, por sua vez, segue no 9° lugar, com 28 pontos.

Próximos compromissos

Ambas as equipes voltam a campo no próximo domingo (03). O Bragantino enfrenta o Cruzeiro, às 16h, no Mineirão. Pouco antes, às 11h, o Cuiabá visita o Grêmio em Porto Alegre.