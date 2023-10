Atlético-MG vence RB Bragantino fora de casa e entra no G-6 do Brasileirão

Em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro,, o Atlético-MG venceu o RB Bragantino por 2 a 1, com gol de Hulk, de pênalti e Igor Gomes. Tallison descontou para os mandantes no Nabi Abi Chedid.

Com o resultado, o Galo subiu para a 6ª posição, com 46 pontos. Já o Massa bruta, se manteve na vice-liderança, com 52 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Flamengo.

Domínio do Galo

A primeira etapa ficou marcada por um jogo morno, com poucas chances. O RB Bragantino, apesar de jogar em casa, não teve muita presença ofensiva. A única boa oportunidade da equipe paulista aconteceu aos 9 minutos, quando Vitinho cruzou e Sasha, livre, cabeceou por cima do gol.

Durante o primeiro terço da partida, as equipes não se expuseram muito, e a posse de bola ficou praticamente dividida enquanto as equipes se estudavam. No entanto, o domínio da partida era da equipe mineira. Com lançamentos e transições rápidas, o Galo criava as melhores oportunidades.

Aos 31 minutos, após bela jogada de Paulinho, Hulk finalizou em cima de Léo Ortiz, que se atirou na bola. Entretanto, o zagueiro tirou a bola com a mão. Após revisão do VAR, o juiz assinalou penalidade máxima. Na cobrança, Hulk bateu forte no canto direito e abriu o placar para o Galo. Aos 49 minutos, Paulinho teve a chance de ampliar o placar ao ficar cara a cara com Cleiton, mas finalizou em cima do goleiro.

O primeiro tempo terminou com apenas 3 finalizações dos mandantes contra 8 dos visitantes, que dominaram a partida até o intervalo.

Segunda etapa com gols

O Massa Bruta voltou para a segunda etapa pressionando em busca do empate e encurralou o Galo na defesa. Aos 55 minutos, após um rebote na entrada da área, Juninho Capixaba pegou na veia, mas parou em uma bela defesa de Everson.

A equipe de Pedro Caixinha finalizou sete vezes na segunda etapa, contra apenas uma da equipe de Felipão. No entanto, a única finalização do Atlético deu resultado. Aos 80 minutos, Pavón lançou Igor Gomes, que havia acabado de entrar, pela direita. O meia ganhou da marcação e soltou uma bomba no ângulo, ampliando a vantagem do Galo.

A resposta dos paulistas veio quatro minutos depois. Tallison recebeu na corrida, ganhou da zaga e bateu no cantinho para diminuir. Apesar dos oito minutos de acréscimo e da grande posse de bola, o Braga não conseguiu empatar a partida e perdeu a sequência de oito partidas invictas em seus domínios.

Calendário

O Atlético volta a campo no sábado (28), quando recebe o Fluminense na Arena MRV,, às 22h. Já o RB Bragantino aguarda definição sobre a partida contra o Flamengo, que seria disputada no domingo (29), porém está com entraves devido a discussões acerca do uso do Maracanã, seis dias antes da final da Libertadores.