Corinthians chega a 44 pontos e começa a sonhar com Sul-Americana

Após a vitória contra o Grêmio, na Arena do Grêmio neste domingo (13), o Corinthians não só conseguiu os três pontos, como também, respirou na tabela do Campeonato Brasileiro. Em jogo de muita polêmica relacionada à arbitragem, com gol do paraguaio Ángel Romero, o Timão saiu vitorioso no Rio Grande do Sul.

Nesse contexto, a situação do alvinegro paulista tornou-se mais positiva. Agora, com seus 44 pontos, a equipe de Mano Menezes fica a 7 pontos do primeiro time que está na zona de rebaixamento, o Cruzeiro, que tem dois jogos a menos no campeonato.

No Brasileirão, o clube da Fiel Torcida tem 34 jogos, faltando assim, mais 4 partidas derradeiras pro restante do ano. Para que não se complique, Mano Menezes tem retomado bastante com o elenco a constância que deve-se ter juntamente da entrega dentro de campo. Outro ponto a ser reconquistado são as vitórias em casa, algo que mudou nos últimos confrontos na Neo Química Arena, no qual ocorreram muitos empates.

. Mano avalia fase que o Corinthians passa:

“Temos que valorizar muito a vitória, fundamental no momento em que estamos atravessando”, disse Mano em coletiva pós-jogo.

O técnico citou a importância de pontuar nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro em busca de sair de vez do perigo do rebaixamento. Logo após, quer evoluir com o elenco para conquistar posições melhores na classificação. Com isso, podendo até conseguir uma vaga na Sul-Americana para a próxima temporada.

Mesmo assim, a briga na parte de baixo da tabela segue acirrada. A vitória contra o Grêmio ajudou muito o lado Corinthiano. Porém, Mano Menezes ressalta que o time não deve relaxar para que, no fim, sua equipe continue na primeira divisão.

Na procura de consistência em resultados e performances positivas na Série A, o Timão volta a atuar somente no sábado (25), às 19h30, contra o Bahia, na Neo Química Arena, depois da pausa por conta da próxima Data Fifa que dura 13 dias.