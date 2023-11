Cruzeiro tem número mágico pela permanência; Veja os cálculos:

No momento, o que os torcedores cruzeirenses mais fazem são cálculos para alcançar o número ideal para garantir a permanência na Série A do Brasileirão. Segundo os matemáticos, o Cruzeiro precisa de 47 pontos para eliminar as chances de mais um rebaixamento. No entanto, existem outras possibilidades para o time celeste sair dessa situação.

Para atingir essa pontuação, o Cruzeiro precisa conquistar mais 10 dos 21 pontos restantes no Brasileirão. Atualmente, a equipe de Zé Ricardo está com 37 pontos, ocupando a 17ª posição e com dois jogos a menos do que a maioria de seus rivais. Bahia e Vasco possuem a mesma pontuação, mas com uma vitória a mais que a Raposa.

Neste sábado, o Cruzeiro enfrenta o Coritiba no Couto Pereira, precisando vencer para reduzir as chances de rebaixamento e se livrar o mais rápido possível dessa briga. Além do Coxa, o time mineiro ainda enfrentará Vasco e Goiás, concorrentes diretos da Raposa na luta contra o rebaixamento. Se vencer esses três jogos, a equipe de Zé Ricardo chegaria aos 46 pontos e precisaria de mais um empate para atingir o número "mágico" sugerido pelos matemáticos.

Outra possibilidade seria o Cruzeiro vencer dois desses jogos e empatar outro, totalizando 44 pontos e precisando de mais três pontos para alcançar os 47. Vale ressaltar que, no meio desses três jogos, o Cruzeiro enfrentará o Fortaleza em uma partida adiada da 30ª rodada do Brasileirão, no Castelão.

Confira os próximos jogos dos concorrentes

Após as derrotas de Goiás e Bahia na 33ª rodada, o Cruzeiro conseguiu se manter na 17ª colocação e não viu os concorrentes diretos se afastarem.

Bahia:

Athletico - 12/11 - 18h30, na Fonte Nova

Corinthians - 25/11 - 19h30, na Neo Quimica Arena

São Paulo - 29/11 - 16h, na Fonte Nova

Vasco:

América Mineiro - 12/11 - 18h30, no São Januario

Cruzeiro - 22/11 - 19h, no Mineirão

Athletico - 26/11 - 16h, na Ligga Arena

Goiás:

Atlético Mineiro - 12/11 - 18h30, na Arena MRV

Cruzeiro - 27/11 - 20h, na Serrinha

Grêmio - 29/11 - 16h, na Arena do Grêmio

Próximos confrontos do Cruzeir​​​​​​​o

Coritiba - 11/11 - 16h, no Couto Pereira

Fortaleza - 18/11 - 18h30, no Castelão

Vasco - 22/11 - 19h, no Mineirão

Goiás - 27/11 - 20h, na Serrinha

Dos 21 pontos em disputa, nove são em confrontos diretos, o que seria praticamente suficiente para que o time celeste se livrasse do rebaixamento. Ou seja, o Cruzeiro precisa de mais três vitórias e um empate, ou duas vitórias e quatro empates.