Cruzeiro anuncia a demissão do treinador Zé Ricardo

A diretoria do Cruzeiro anunciou a demissão do treinador Zé Ricardo na noite deste domingo (12). Dirigentes do clube se reuniram na Toca II e decidiram pela demissão do técnico de 52 anos.

O encontro da cúpula celeste aconteceu após a vexatória derrota por 1 a 0 para o Coritiba, no sábado (11), no estádio Durival de Britto, na capital paranaense, pela 34ª rodada do Brasileirão. No momento, o Cruzeiro ocupa a 17ª colocação com 37 pontos, mesma pontuação que o Bahia e o Vasco, que jogam neste domingo contra Athletico e América Mineiro, respectivamente.

Zé Ricardo comandou o Cruzeiro em dez jogos. O treinador acumulou três vitórias, dois empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de apenas 33,33%. Seu último trabalho antes do time celeste foi no Shimizu S-Pulse, onde foi rebaixado, deixando o time na 19ª colocação da Segunda Divisão Chinesa.

O Cruzeiro não vence há três rodadas. A última vitória ocorreu em 25 de outubro, quando derrotou o Bahia por 3 a 0 no Mineirão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, o time enfrentou três tropeços contra São Paulo (1 a 0), Internacional (2 a 1) e Coritiba (1 a 0), sequência que culminou na demissão do treinador.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

BUSCA POR OUTRO TREINADOR

Agora, o clube está em busca de outro treinador para os últimos seis jogos que restam na Série A. A intenção inicial da diretoria é contratar um treinador que também esteja na Toca da Raposa para 2024. Existe, no entanto, o entendimento de que esse profissional começará o ano sob pressão em caso de rebaixamento para a Série B. Os nomes com esse perfil são limitados, uma vez que a maioria deles está atualmente empregada.

PRÓXIMOS JOGOS

O próximo jogo do Cruzeiro é contra o Fortaleza, no dia 18/11, no Castelão, às 18h30. Logo depois, no 22/11, a Raposa enfrenta o Vasco, no Mineirão, provavelmente sem a sua torcida, às 19h.