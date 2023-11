Cuiabá vence Fortaleza e está garantido na Série A de 2024

Na noite deste domingo (12), Cuiabá e Fortaleza se enfrentaram na Arena Pantanal, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Auriverde levou a melhor e venceu por 2 a 1. Deyverson e Pitta marcaram para os donos da casa, enquanto Yago Pikachu descontou para o Leão da Pici.

Com o triunfo confirmado, o Cuiabá pulou para a nona posição, com 47 pontos na conta, necessários para confirmar a presença do clube mato-grossense na divisão de elite no próximo ano. Pelo outro lado, o Tricolor de Aço permaneceu em 12º lugar com 43 pontos conquistados, e chegou a marca de sete partidas consecutivas sem vitória, sendo seis pelo Brasileirão.

Deyverson estava pendurado, o atacante foi amarelado ainda na etapa inicial. Portanto, é baixa confirmada no jogo seguinte do Dourado. Após o apito final, uma confusão instaurou-se dentro das quatro linhas, que terminou com a expulsão de Gastón, auxiliar de Vojvoda, além do amarelo para António Oliveira, que estava pendurado e não poderá ficar a beira do gramado no embate contra o São Paulo.

12 gols e contando...

Logo aos cinco minutos de jogo, Deyverson, de cabeça, abriu o marcador. Pelo lado direito, Denilson acionou o camisa 9 que testou a bola para colocar o Dourado a frente do placar, 1 a 0.

Aos 30 minutos, o Cuiabá teve a oportunidade de ampliar com Patric Calmon, que recebeu bom passe e ficou cara a cara com João Ricardo, melhor no lance, fez a defesa e mandou o perigo de gol para fora.

No apagar das luzes...

As emoções na última metade de partida demoraram a chegar, aparecendo somente próximo do final. Aos 41, Derik Lacerda se livrou da marcação e saiu sozinho em direção à meta adversária. João Ricardo saiu do gol e atingiu o camisa 22, instantaneamente, o juiz marcou penalidade máxima a favor do Cuiabá. Isidro Pitta foi para a cobrança e não desperdiçou, 2 a 0.

Nos acréscimos, foi vez do Leão do Pici anotar o tento de honra. Yago Pikachu desceu pelo flanco direito e só parou na finalização de dentro da área rival, que morreu no fundo da rede, 2 a 1.

De olho na agenda, torcedor!

Os times da Série A terão uma breve folga por conta da Data FIFA. O Dourado terá compromisso fora de casa, contra o São Paulo. A partida acontecerá no dia 26 de novembro, às 18h30 (horário de Brasília).

O Tricolor de Aço volta a campo mais cedo, no dia 18 deste mês. O Fortaleza receberá o Cruzeiro, em duelo atrasado da 29ª rodada. A bolará a partir das 18h30.