Athletico empata contra o Fortaleza e chega a quatro jogos sem vitórias no Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (08), o Athletico enfrentou o Fortaleza, na Ligga Arena, pela 33° rodada da Série A, e ficou no empate em 1 a 1. O Leão abriu o placar com Guilherme, mas o Furacão empatou com Willian logo depois e deixou tudo igual.

Com esse resultado, o Athletico segue sem vencer a quatro jogos e pode ver a distancia pro G6 aumentar para seis pontos caso o Atlético-MG vença o Corinthians amanhã. No momento, o Furacão está com 50 pontos na 7° colocação. O Fortaleza também não vence no Brasileiro a cinco jogos e fica longe da vaga na próxima Libertadores. O Leão está na 10° colocação com 43 pontos e 31 jogos realizados.

Primeio tempo termina sem gols e sem muita emoção

Apesar da vontade das duas equipe, o primeiro tempo ficou devendo bastante em emoção e chances de gol. Mesmo fora de casa, o Fortaleza foi quem buscou iniciar a partida controlando as ações, mas sem conseguir ser efetivo no ataque.

Assim, as duas equipes só conseguiram assustar nos minutos finais. Aos 41 minutos, Lucero aproveitou a bola na area e acertou a trave. Três minutos depois, Thiago Heleno desviou a cobrança de escanteio e quase abriu o placar para os donos da casa.

FOTO: ÁTILA ALBERTI/UMDOIS ESPORTES

Fortaleza abre o placar e Athletico busca empate

Depois de um primeiro tempo monótomo, fizeram uma segunda etapa cheia de oportunidades. Aos 8 minutos, o Tricolor do Pici abriu o placar após erro da defesa rubro-negra e a bola caiu no pé de Guilherme que finalizou de fora da area e acertou no canto de Bento.

Contudo, o Fortaleza não teve tempo de comemorar. Aos 13 minutos, o Furacão empatou com Willian. O camisa 11 aproveitou o cruzamento da direita e finalizou firme para o fundo do gol do goleiro João Ricardo.

O gol fez com o que os donos da casa fossem pra cima com o apoio da sua torcida e tendo chances para virar o jogo com Willian e Zapelli que acabaram desperdiçando. O Fortaleza teve uma ultima chance com Thiago Galhardo que acabou isolando e selando o empate das duas equipes. O resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes que sem seguem acumulando jogos sem vencer no Brasileirão.

Próximos jogos

O Athletico volta a campo contra o Bahia já no proximo domingo, às 18h30, na Fonte Nova pela 34° rodada do Brasileirão. Já o Fortaleza enfrenta o Cuiabá no mesmo dia e horario, na Arena Pantanal.