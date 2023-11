"Não quero pensar nos outros", destaca Tite após rodada positiva para o Flamengo

Após vencer o América-MG por 3 a 0, o Flamengo agora divide a liderança do Brasileirão com o Palmeiras, ambos com 63 pontos. O técnico do Flamengo, Tite, falou sobre os resultados que abrem margem para uma possível conquista do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo.

Os gols do Mengão foram marcados por Everton Cebolinha, Pedro, e Everton Ribeiro. Cebolinha foi eleito o craque da partida, com um gol e uma assistência para o gol de Everton Ribeiro.

A partida foi realizada em Uberlândia, Minas Gerais, porém, a torcida rubro-negra compareceu em peso no Parque do Sabiá.

Acreditando

A respeito da expectativa dos jogadores após os últimos resultados, o técnico do Mengão foi questionado se os jogadores estão confiantes em uma possível conquista do Brasileirão, com base nos resultados favoráveis que o clube tem obtido.

Ele respondeu que "o resultado só vem antes se tem desempenho" e falou que um clube como o Flamengo possui confiança, assim como seus atletas. No entanto, enfatizou que a "confiança [neste caso] é gerada com desempenho, senão é ilusão".

Antes do confronto com o América, o Flamengo vinha de três vitórias, no meio delas, um quarto jogo, um empate em 1 a 1 contra o Fluminense. Olhando assim, dá para entender que Tite e os atletas possuem confiança em conquistar o título do Brasileiro.

Ainda sobre os resultados positivos do Flamengo e os negativos dos adversários diretos, o técnico mencionou que quer manter o foco na sua equipe. "Não quero pensar nos outros, pois daí desfoco do meu trabalho. Tenho que ficar focado no nosso trabalho, no melhor trabalho possível", finalizou.

No início, Tite destacou a qualidade dos atletas, principalmente devido a algumas mudanças na equipe titular.

O Flamengo saiu na frente ainda no primeiro tempo, mas passou por certas dificuldades. Já no segundo tempo, a equipe dominou totalmente o time do América e conseguiu ampliar o placar outras duas vezes.

Os cariocas enfrentam o Atlético-MG na quarta-feira (29), em confronto direto pela liderança do Brasileirão.

Confira os melhores momentos da partida: