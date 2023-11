Carrasco do Santos, Gabigol reencontra o Peixe buscando encerrar jejum de gols

Sem marcar gols há mais de dois meses, Gabigol terá um adversário especial para tentar superar a marca negativa: o Santos.

O encontro com o Peixe pode ser a virada de chave para Gabigol superar o longo período sem balançar as redes. Afinal, a última vez que marcou foi em cobrança de pênalti contra o Coritiba, em agosto. Já o último gol com bola rolando foi na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, no final de julho. Contra o Alvinegro, o camisa 10 deve começar no banco, mas pode entrar no decorrer da partida.

O Santos é a terceira maior vítima de Gabriel pelo Flamengo, são oito gols em nove jogos diante do Rubro-Negro, incluindo um hat-trick em partida polêmica na Vila Belmiro.

Fluminense - 11 gols

Athletico-PR - 11 gols

Santos - 8 gols

Palmeiras - 8 gols

São Paulo - 7 gols

Partidas de Gabigol pelo Fla diante do Santos

14/09/2019 - Flamengo 1x0 Santos - Brasileirão 2019 - Rodada 19 - 1G

08/12/2019 - Flamengo 0x4 Santos - Brasileirão 2019 - Rodada 38 - 0G

30/08/2020 - Flamengo 1x0 Santos - Brasileirão 2020 - Rodada 6 - 1G

13/12/2020 - Flamengo 4x1 Santos - Brasileirão 2020 - Rodada 25 - 2G

28/08/2021 - Flamengo 4x0 Santos - Brasileirão 2021 - Rodada 18 - 3G

06/12/2021 - Flamengo 0x1 Santos - Brasileirão 2021 - Rodada 37 - 0G

02/07/2022 - Flamengo 2x1 Santos - Brasileirão 2022 - Rodada 15 - 1G

25/10/2022 - Flamengo 3x2 Santos - Brasileirão 2022 - Rodada 34 - 0G

25/06/2023 - Flamengo 3x2 Santos - Brasileirão 2023 - Rodada 12 - 0G

Partida polêmica com hat-trick

Na ocasião, o Flamengo foi à Vila Belmiro, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão de 2021.

Gabigol ouviu gritos, já que, por causa da pandemia, apenas imprensa, comissões técnicas, diretoria e convidados estavam na Vila. A discussão ficou mais "quente" quando Gabigol retrucou. E os convidados mandaram o atacante do Flamengo "respeitar a casa" dele.

Gabi respondeu anotando um hat-trick na vitória do Mengão por 4 a 0.

Foto: Divulgação/ Flamengo

"Muito feliz em fazer os gols, calharam bem esses três golzinhos na Vila, onde gosto muito de jogar. Tenho 10 anos de Santos. Meus pais moram aqui, eu também moro aqui, apesar de jogar no Rio. Aqui é minha cidade. Até comentei antes do jogo que estava muito feliz de vir aqui, o Santos é o clube que me projetou, sempre vejo jogos do Santos, meu pai é santista desde pequenininho. Acho que têm que respeitar minha história no clube, no último título do Santos eu estava aqui. Eles me xingaram não sei de onde, na imprensa só vai sair que eu provoquei, mas mexeram com a pessoa errada, voltei para o segundo tempo e fiz três gols.", disse Gabigol na entrevista após anotar seu hat-trick.

Com os três gols Gabigol pediu música no fantástico, e a escolhida foi "Sei lá", do próprio atacante junto com o cantor Choji e o DJ Papatinho.

Flamengo x Santos no Mané Garrincha

Confronto entre os clubes no Mané Garrincha tem fatos curiosos.

No dia 26 de maio de 2013, os caminhos de Gabigol e Flamengo se cruzaram pela primeira vez. Há 10 anos, o jogador realizou sua estreia como profissional, pelo Santos, justamente contra o Mais Querido. Na ocasião, Gabi tinha 16 anos, e entrou na partida que marcava a despedida Neymar.

Apesar de ser um jogo recheado de expectativas, Flamengo e Santos ficaram no empate.

Os clubes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (1°), e os números de Gabriel podem servir de motivação para superar a má fase e ajudar na reta final de temporada. Afinal, o ídolo rubro-negro já nos mostrou inúmeras vezes durante sua passagem que cresce contra seu ex-clube e em momentos de decisão.

O jogo terá transmissão do Premiere, Pay-Per-View do Grupo Globo e terá como trio de arbitragem o árbitro principal Rafael Rodrigo Klein, e os assistentes Guilherme Dias Camilo e Jorge Eduardo Bernardi.

A provável escalação do Mengão deve ser: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro