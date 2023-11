"Jogadores estão comprometidos com o clube", afirma técnico do Santos após empate com Botafogo

No início da tarde deste domingo (26), a equipe do Santos enfrentou o Botafogo no Estádio Nilton Santos. A partida, que foi válida pela 35ª rodada do Brasileirão, terminou com um empate do Peixão nos últimos minutos. Com o placar de 1 a 1, a equipe visitante se afasta do rebaixamento, chegando à 14ª posição na tabela.

Marcelo Fernandes avalia resultado da equipe santista

"Fundamental. Nessa fase, faltando quatro jogos, todo e qualquer ponto é importante. Começamos o jogo não como a gente queria. Pegamos uma equipe grande. A gente trabalha muito para não tomar gol, mas hoje fomos surpreendidos em um gol de bola aérea. A equipe se abateu. Depois, só tenho que agradecer aos jogadores que estão lá dentro. Tiramos um colocamos outro. Deus nos abençoou com o gol do Messias. A gente tinha tudo para fazer um grande jogo, sabíamos que o Botafogo viria com tudo. Mas tudo bem. Tem dia que vai acontecer isso mesmo. Não faltou empenho, dedicação e esse ponto vai ser valioso no final."

Santos pode pensar em Sul-Americana?

"O que eu posso falar para o torcedor é que todos os jogadores estão comprometidos com essa situação do clube. Se vier a classificação para Sul-Americana, tudo bem. Mas nosso campeonato é contra o rebaixamento. Os jogadores entenderam. Somos privilegiados de estar em um dos maiores clubes do mundo."

Marcelo ainda comenta sobre o jogador Nonato ser visto chorando ao final da partida. "Procuramos acalmá-lo, porque se sentiu culpado no lance do gol do Botafogo, mas não tem culpado. Todos estão entregues, estamos entregando para o clube. Todos não querem falhar, querem dar o máximo. O Nonato tem sido eficaz, entregando muito ao clube.".

Próximo confronto

Para a 36ª rodada do Brasileiro, o Santos irá enfrentar o Fluminense em casa. A partida ocorrerá na próxima quarta-feira (29), às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro.