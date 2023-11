Santos está fora da Copa do Brasil de 2024

O Santos não disputará a Copa do Brasil na próxima temporada. Isso se deve a uma grande reformulação no regulamento da competição que dá mais importância aos campeonatos estaduais. Como o Peixe não se classificou para a fase de mata-mata no Campeonato Paulista e não tem mais chances de alcançar uma vaga na Libertadores de 2024, o Alvinegro Praiano ficará de fora do tradicional torneio do país.

Palmeiras, Água Santa, Bragantino, Ituano e São Bernardo conquistaram suas vagas através do campeonato estadual. No caso do Verdão e do Massa Bruta, momentaneamente eles estão na zona de classificação à Libertadores e com isso abriria mais duas vagas que serão destinadas a Corinthians e Botafogo-SP (ambos tiveram campanha melhor que o Santos). O São Paulo poderia ocupar um desses lugares, mas já está classificado como atual campeão da Copa do Brasil.

Outra possibilidade seria o Corinthians ficar no G-6 no Campeonato Brasileiro e com isso abriria mais uma vaga para o torneio nacional do ano que vem. Contudo, caso isso acontecesse, quem iria à competição seria o Mirassol justamente por ter ficar a frente do Peixe no Paulistão. A única forma do clube alvinegro se classificar era com o time indo para o Libertadores, o que é impossível dentro das circunstâncias do campeonato.

Foto: Raul Baretta/Santos FC

Santos será convidado?

O presidente do Peixe, Andrés Rueda, disse em uma reunião junto ao Conselho Deliberativo do clube, que acreditava em um possível convite ao Santos para disputar a Copa do Brasil.

"Acredito que o Santos não ficará fora da Copa do Brasil. Acho que será convidado a participar" – disse Rueda, em junho desse ano.

"Nos Estados que tenham direito a 6 (seis) vagas, 3 (três) vagas deverão ser obrigatoriamente direcionadas aos 3 (três) clubes melhores colocados na classificação final do respectivo campeonato estadual da principal série ou divisão, de acordo com a ordem de chamada acima, e as 3 (três) últimas vagas poderão ser concedidas, a critério da Federação, aos clubes melhores colocados na classificação final de até 2 (dois) torneios seletivos ou equivalentes." No entanto, o regulamento da competição não prevê nenhum tipo de convite, como diz o artigo 41 citado acima.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) utilizou a sexta vaga destinada a ela para a Portuguesa Santista, que foi campeã da Copa Paulista e optou por disputar a Copa do Brasil.