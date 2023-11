Vojvoda elogia Fortaleza em empate contra o Palmeiras: "Fizemos um bom jogo"

Na noite deste domingo (26), o Fortaleza ficou no empate em 2 a 2 com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici chegou a estar na frente do placar duas vezes, mas sofreu o empate do time Alviverde, que ainda ficou com um jogador a menos após expulsão de Gustavo Gómez. O técnico Vojvoda concedeu entrevista após a partida.

Juan Pablo Vojvoda elogiou sua equipe ao ser questionado sobre melhor desempenho em relação a partidas anteriores e afirmou que faltou efetividade nas finalizações:

“Fizemos uma boa partida. A equipe teve compromisso tático, só faltou efetividade nas finalizações. Eu analiso o funcionamento e rendimento do time.”

Perguntado sobre o placar moral pender para o Fortaleza, Vojvoda respondeu:

“O que nos faltou foi efetividade na conclusão das jogadas. Criamos, chegamos com perigo através de tabelas, mas não fizemos o gol e sofremos gols em erros defensivos, que podem ser trabalhados para melhorarmos.”

Vojvoda fala sobre a falta de resultados à frente do Fortaleza

Questionado sobre o time estar jogando bem e não conseguindo vencer Vojvoda falou: “Se trata de corrigir alguns detalhes minimizar os erros e ter mais efetividade para chegarmos às vitórias."

O comandante do Fortaleza também falou sobre a boa partida de Thiago Galhardo. O jogador abriu o placar para o Leão do Pici após cruzamento na área.

“O que ajustamos foi a parte tática. Conversamos com ele sobre o papel desempenhado com e sem a bola, como será o posicionamento sem a posse e qual será sua função com a posse. Foi uma conversa muito tática.”

O próximo compromisso do Fortaleza é contra o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (30) às 20h30, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro