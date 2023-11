"Temos que pensar é no próximo jogo", diz Vojvoda após derrota do Fortaleza contra o Cuiabá

Cuiabá e Fortaleza se enfrentaram na noite deste domingo (12) na Arena Pantanal. O encontro entre Dourado e Leão do Pici foi válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa levaram a melhor ao final dos 90 minutos, venceram por 2 a 1. Deyverson e Pitta marcaram para o Auriverde e Yago Pikachu diminuiu para os nordestinos.

Após o apito final, Juan Pablo Vojvoda, comandante do Tricolor de Aço, concedeu breve entrevista coletiva, onde comentou sobre tropeço fora de casa e a reta final de Brasileirão. Vale ressaltar que o Fortaleza tem duas partidas atrasadas, e regulará o calendário durante a Data FIFA.

A palavra é sua, professor!

"Não é um bom momento. Hoje na primeira parte não foi bom, na segunda parte acho que fizemos tudo para empatar o jogo, mas cometemos erros na primeira parte enquanto posicionamento. Recebemos o primeiro gol muito cedo, a cinco, seis minutos, saímos perdendo. Toda responsabilidade foi nossa enquanto a criar situação de gol, e partir dai, acho que complicou para nós. O segundo tempo foi melhor. Essa é a situação que temos, trabalhar, lutar e continuar acreditando, porque é um momento para estarmos mais juntos ainda", disse o argentino.

"O que temos que pensar é o próximo jogo, não fazer contas para o futuro. Faltam poucas rodadas para o final do Brasileirão, quando falta tão pouco, tem que ir jogo a jogo e com a máxima concentração possível, coisa que hoje, no primeiro tempo, não tivemos", comentou Vojvoda.

"Sou sincero, as coisas que ocorrem dentro do campo, tem que ficar dentro do campo. Acho que não está bom que ocorra um problema em sua casa e começa a contar para o vizinho. Quando terminou a partida, quis cumprimentar ele (António Oliveira)", enfatizou o treinador sobre a confusão após o apito final.

"Minha cabeça está como sempre, no Fortaleza e no dia a dia de trabalho. Não há nenhuma possibilidade de que minha cabeça esteja pensando em outra coisa que não seja a próxima partida do Fortaleza", finalizou o técnico.

Agenda tricolor:

O Leão do Pici volta a campo na sábado (18). O duelo em questão será em solo nordestino, contra o Cruzeiro, em embate atrasado da 29ª rodada. A bola rolará a partir das 18h30 (horário de Brasília).