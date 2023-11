São Paulo tem apenas dois jogos para quebrar tabu como visitante no Brasileirão

O São Paulo comandado por Dorival Jr agora só conta com mais duas oportunidades para quebrar um jejum de não ter saído vencedor de nenhum duelo como visitante durante todo o Campeonato Brasileiro.

O último duelo fora de casa da equipe foi diante do Fluminense no Maracanã, um duelo muito marcante onde as equipes protagonizaram uma troca de faixas, homenageando as conquistas da Copa do Brasil e Libertadores das equipes. Porém, o resultado seguiu sendo o mesmo de sempre, o São Paulo foi derrotado pelo placar de 1 a 0, com o gol do Tricolor Carioca tendo sido marcado por Germán Cano. Com esta derrota, o Tricolor chegou à marca de 17 jogos sem vencer fora de casa.

Estatísticas como Visitante

- 17 Partidas (8 Empates e 9 Derrotas) - 15,7 % de Aproveitamento

- Gols Marcados : 9

- Gols Sofridos : 23

Busca pelo Resultado

Foto:Divulgação/São Paulo

Agora, o Tricolor Paulista terá as suas duas próximas partidas sendo disputadas fora do Morumbi, tendo adversários complicados, que vivem situações completamente diferentes na tabela, mas almejam alcançar seus objetivos. O Galo luta para encerrar a competição dentro do G4, assim indo diretamente para a fase de grupos da Libertadores, mas ainda tem chances na briga pelo título. Já o Bahia, luta incessantemente contra o rebaixamento, tendo atualmente a mesma quantidade de pontos do Cruzeiro, que é o 17º colocado.

- Bahia x São Paulo - 29/11 - Arena Castelão - 20h

- Atlético Mg x São Paulo - 02/12 - Arena MRV - 21h

Estatística insana

Atualmente, o tricolor de Dorival e companhia conta com 47 pontos somados na competição, estando teoricamente fora do risco de ser rebaixado, pois nenhuma equipe na história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos foi rebaixada tendo alcançado 45 pontos.

Entretanto, em 2023 a matemática encontra-se um pouco diferente. As equipes estão com a quantidade de pontos muito parecida e matematicamente ainda é possível o rebaixamento, mesmo que muito remoto e improvável.