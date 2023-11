São Paulo e Cuiabá fazem jogo sem emoção e empatam no Morumbi

Na tarde deste domingo (26), o São Paulo recebeu, no Estádio do Morumbi, a equipe do Cuiabá, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os 34.252 torcedores presentes na casa do Tricolor assistiram a um empate em 0 a 0 pouco movimentado entre o atual campeão da Copa do Brasil e o Dourado.

Primeiros momentos

Embalado pelo apoio de seu torcedor, o São Paulo subiu ao gramado do Morumbi com uma postura ofensiva e de criação. A primeira oportunidade dos donos da casa veio aos três minutos, quando Luciano arriscou de fora da área com muito perigo à meta do Cuiabá. Aos 11, foi a vez de Lucas tirar o grito de "quase" do torcedor são-paulino. O camisa sete recebeu cruzamento na medida de Nathan e, de cabeça, arrematou ao gol, exigindo defesa espetacular do goleiro Walter.

Foto: Divulgação/São Paulo FC

O Dourado soube responder à base dos contra-ataques e, aos 15, chegou com muito perigo após cruzamento em direção a Clayson, que furou na hora da finalização. Depois disso, o Cuiabá foi se soltando no jogo, mas com dificuldades no último passe, não levou perigo à meta são-paulina.

Assim como o rival do Centro-Oeste, o São Paulo também sentiu dificuldades na troca de passes perto da área cuiabana. Com o domínio da posse e ditando o ritmo do jogo, o Tricolor não foi capaz de aproveitar a bola na primeira etapa e não conseguiu tirar o zero do placar.

Etapa final

Foto: Divulgação/São Paulo FC

Assim como terminou a primeira etapa, o segundo tempo do duelo no Morumbi foi marcado novamente por duas equipes que pouco conseguiam aproveitar seus momentos com a bola para gerarem boas oportunidades de marcar.

No entanto, foi o São Paulo quem dominou as ações dos últimos 45 minutos de jogo. Aos sete, James Rodríguez finalizou da intermediária por cima do gol do Dourado. Aos 16, foi a vez de Thalles Costa receber de David e mandar nas mãos de Walter.

Já na reta final, o Tricolor criou novas oportunidades. Erison, que entrou no lugar de James Rodríguez, disputou no corpo com os zagueiros do Cuiabá e por pouco não conseguiu finalizar. Na sequência, aos 38, Rato cobrou escanteio perigoso e Arboleda desviou sem muita força para intervenção segura de Walter.

A melhor chegada do jogo também foi dos comandados de Dorival Júnior. Thalles Costa recebeu dentro da área e serviu David, que finalizou mal para defesa de Walter. O goleiro não conseguiu encaixar e cedeu rebote para Erison, que por pouco não conseguiu finalizar. Com isso, São Paulo e Cuiabá protagonizaram um 0 a 0 morno no Morumbi.

Craques reunidos novamente

Lucas Moura e James Rodríguez novamente atuaram juntos pelo Tricolor. A dupla não iniciava uma partida como titulares desde o dia 25 de outubro, quando o Tricolor Paulista foi goleado por 5 a 0 pelo rival Palmeiras, no Allianz Parque.

Em campo, James e Lucas protagonizaram boas trocas de passes e belos lances no Morumbi, mas não foram suficientes para ajudar o São Paulo a tirar o zero do placar. Ambos deixaram o campo juntos, aos 23 minutos da segunda etapa.

Situação na classificação

Com o empate em 0 a 0 no Estádio do Morumbi, o São Paulo chegou aos 47 pontos e se encontra no 11º lugar da tabela do Campeonato Brasileiro. Já o Cuiabá fica com um ponto a mais, totalizando 48, e ocupa a nona colocação, mantendo-se na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Próximos jogos

São Paulo e Cuiabá voltam a campo no meio de semana por seus respectivos compromissos pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (29), às 20h, o Tricolor vai a Salvador, na Arena Fonte Nova, enfrentar o Bahia. No mesmo dia e horário, o Cuiabá medirá forças com o Internacional, na Arena Pantanal.