Dorival lamenta empate do São Paulo no Morumbi e poupa atacantes de críticas: "Precisam de mais tempo"

Jogando no Estádio do Morumbi neste domingo (26), o São Paulo não conseguiu balançar as redes e ficou no 0 a 0 diante do Cuiabá, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Ídolo da torcida, Lucas Moura, que retornou à equipe após se recuperar de lesão muscular, lamentou o resultado e comentou sobre a ausência de Calleri.

"O objetivo era os três pontos, entramos para vencer ao lado na nossa torcida. Mas pegamos um time bem armado na defesa, linha de cinco bem armada, jogo amarrado. Começamos o jogo sem centroavante, tivemos dificuldade para encontrar o caminho do gol. A gente triangula bem, mas precisa de um homem ali, o Calleri é nosso homem-gol. A gente buscou, tentou, mas é exaltar a equipe deles na fase defensiva porque dificultou bastante nossa vida", analisou Lucas.

Técnico do Tricolor, Dorival Júnior analisou de maneira diferente. O comandante lamentou não ter conquistado os três pontos em casa, mas poupou James Rodríguez e os atacantes são-paulinos de críticas.

"Prefiro acreditar que é momentâneo. O Erison e o David estão voltando de lesões demoradas e leva um tempo para uma readaptação completa. As pessoas não têm ideia o que é retornar de uma lesão séria em razão do tempo parado e conseguir desenvolver em plenitude".

"Estamos em final de temporada, e as equipe jogando em alta intensidade. Para mim, é incontingência, acontece, tem nos preocupado um pouco. Não podemos jogar a culpa na figura de um atacante. Tomar cuidado para aos poucos voltar a marcar. Criação vinha tendo, com exceção desses últimos dois jogos. Acredito que o volume de jogo que sempre tivemos vamos fazer com que encontremos um caminho", completou Dorival.

O comandante são-paulino também comentou sobre a atuação de James Rodríguez, que deixou a desejar em relação ao que apresentou na seleção colombiana.

"O James na sua seleção conhece as características de todos os companheiros, com certeza esses encontros mensais facilitam para o nível dele. A seleção se adapta perfeitamente às características dele. A adaptação na seleção acontece mais naturalmente do que com nossa equipe. Ele vai precisar de um tempo maior e está buscando até a gente conseguir o encaixe. Essa é a função do treinador. Jogar com peças para que a gente ache as outras", ponderou Dorival.

Por fim, o treinador projetou o Brasileirão de 2024 e admitiu que a postura da equipe deve ser diferente para a próxima edição do torneio.

"O Brasileirão do ano que vem vai ser diferente, temos que nos preparar melhor e sabendo o que vamos querer. Quem entrar nas três competições querendo as três não vai se dar bem. No futebol brasileiro é impossível. Uma Sul-Americana com Copa do Brasil em momentos importantes do Brasileirão se chocam. É um processo muito difícil. Ano passado conseguimos duas competições (com o Flamengo), mas foi muito difícil. Pode ter ótimo elenco e pode passar por cima de tudo isso, mas não será fácil chegar a várias competições ao mesmo tempo", concluiu.