"Sentimento de frustração", desabafa Tiago Nunes após mais um gol sofrido pelo Botafogo nos últimos minutos

Na noite desta quarta-feira (29), Coritiba e Botafogo se enfrentaram em uma partida válida pela trigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi decidido nos acréscimos; o Fogão saiu na frente com Tiquinho Soares convertendo um pênalti, e dois minutos depois, Edu empatou para o Coxa. Após mais uma frustração nos minutos finais, Tiago Nunes concedeu entrevista coletiva.

Sentimento da equipe e experiência dos jogadores

Bastante frustração. Eu vejo um grupo trabalhador. Se esforçam muito para conquistar os objetivos e resultados. É momento de assumir a responsabilidade total. Sabemos que temos que evoluir, não só dentro do campo, mas também saber fechar uma partida, conduzir um final de jogo. Experiência só se ganha vivendo. Muitos jogadores estão disputando título pela primeira vez. Vivendo esse momento de protagonismo pela primeira vez. Esses momentos servem para ensinar para que não voltemos a viver isso no futuro. A curto prazo, no próximo jogo, e a longo, na próxima temporada. Não temos direito de ficar lamentando. Temos que procurar soluções rapidamente.

Acréscimos

Não entendi o critério para o acréscimo extra. Esse critério já não faz sentido em função da comemoração, porque se não ele teria que acrescentar depois do gol do Coritiba. Isso não tira de nenhuma forma a nossa responsabilidade, mas, nesse critério, eu não entendi o acréscimo.

Isso não tira de nenhuma forma a nossa responsabilidade, mas, nesse critério, eu não entendi o acréscimo. Na minha ótica não tinha que acrescentar porque faltavam nove segundos para acabar. Ainda não vi o pênalti, mas quero crer que ele acertou porque temos a ferramenta do VAR.

Recado ao torcedor

Nenhuma palavra que eu diga vai servir de consolo para o torcedor. Não tenho capacidade de capacitar o torcedor de realmente ter esperança porque é uma sucessão de fatos muito parecidas, empates nos finais de jogos, viradas.

Nada que eu falar vai convencer que o torcedor tenha esperança nessa equipe, somente o torcedor por ele mesmo, através da sua fé no time, talvez não em mim, no time, mas na instituição Botafogo para que a gente possa continuar competindo.

Reta final

Não vou pensar no jogo de Porto Alegre antes do jogo contra o Cruzeiro, temos responsabilidade jogo a jogo. Temos que deixar uma imagem para o torcedor mesmo que seja difícil (o título). Como já repeti outras vezes, é um momento de a gente tentar passar um pouco da experiência acumulada aos jogadores.

Mostrar que as vezes quebrar uma porta de vestiário, insultar um ao outro não vai resolver o problema, temos que ser pragmáticos, objetivos e certeiros na relação, ser objetivo na informação com o jogador.

Tenho que ser correto como pai, irmão, cidadão na minha relação com as pessoas que estão dentro do clube. Não vou mudar meu jeito de tratar as pessoas porque nós empatamos, foi isso que passei para eles.

O resultado deixa o Glorioso na segunda colocação, três pontos atrás do líder Palmeiras, que depende apenas de si para sacramentar o título. O Botafogo, se quiser ainda sonhar com o caneco, deve ganhar as próximas partidas e torcer para um tropeço do Verdão.