No turno, Matheus Mendes foi o grande destaque do Galo diante do São Paulo; relembre

Destaque na partida contra o São Paulo no primeiro turno, Matheus Mendes foi um dos principais nomes da 18ª rodada do Brasileirão 2023. Na oportunidade, o goleiro fez diversas defesas que ajudaram o Galo a superar o Tricolor Paulista no Morumbi por 2 a 0.

A equipe mineira abriu o placar logo cedo com um lindo gol de falta do Hulk, aos quatro minutos, na segunda etapa, Pavón decretou a vitória após converter a penalidade. Porém, o cenário da partida não foi tão simples como se parece. O goleiro Matheus , que jogou após Everson cumprir suspensão, estava em tarde iluminada.

A recordação desse jogo não é à toa. Neste sábado (2), as duas equipes voltam a se enfrentar, dessa vez no Mineirão, às 21h. O time comandado por Felipão ainda sonha com a possibilidade de título e precisa vencer se quiser alimentar esse sonho até a última rodada e torcer para o Palmeiras tropeçar amanhã diante do Fluminense no Allianz Parque, em São Paulo.

Matheus Mendes não será titular, mas estará à disposição do Luiz Felipe Scolari como suplente. O goleiro teve outra oportunidade, novamente por suspensão de Éverson, mas dessa vez atuando em casa e estreando na Arena MRV. Na ocasião, o jogador estava em campo contra o Goiás e o Galo venceu novamente com sua presença, mantendo os 100% quando Mendes atua neste Brasileirão.

O goleiro é cria do Atlético-MG, tem 24 anos e, há três anos, teve uma experiência com quase 30 partidas na temporada pelo CSA. Pela equipe alagoana, Matheus disputou a Série B e foi titular absoluto e perdeu somente cinco jogos vestindo a camisa dos nordestinos, obtendo um ótimo aproveitamento. Em 2021, retornou de empréstimo e , mais maduro, atuou contra o Athletic e duas vezes contra o Tombense, todas pelo Campeonato Mineiro.