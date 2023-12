Balanço da temporada: como foi o 2023 do Vasco?

2023 foi um ano muito conturbado para o torcedor do Vasco. Desde a promessa de dias melhores com a venda da SAF do clube para a empresa americana 777 partners, até a lanterna no campeonato, até a permanência sofrida.

Sem sombra de dúvidas foi um ano de muitas emoções para o adepto cruzmaltino, que viu seu time ir do céu ao inferno e voltar a sonhar com dias melhores no final das contas.

Vasco começou 2023 recheado de expectativas

O ano começou com a esperança de um time competitivo. Isso, pois o clube havia sido vendido para a empresa de investimentos norte-americana 777 Partners e havia ficado acordado que o Vasco receberia aportes milionários.

Essa promessa de investimento maciço criou a expectativa de um time sendo montado para brigar por título. A esperança ia sendo alimentada conforme os nomes iam sendo anunciados.

Desde Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasileirão 2022 pelo Goiás, até Gabriel Carabajal, destaque de anos anteriores pelo Santos, o torcedor ia nutrindo a esperança de ter um time forte em campo na temporada.

Conforme os jogos começavam, o torcedor ficava mais empolgado. Apesar disso, ainda na fase do estadual, o torcedor sofreu um baque: a eliminação precoce na Copa do Brasil.

Tendo sido derrotado em casa nos pênaltis para o ABC, do Rio Grande do Norte, Vasco passou a impressão de vulnerabilidade logo cedo no ano.

Ainda assim, havia torcedor que considerava apenas acidente de percurso e ainda seguia esperançoso para o restante do ano.

No estadual, Vasco caiu para o rival Flamengo nas semifinais, sofrendo duas goleadas nos jogos da fase eliminatória.

No Brasileirão, porém, começaram da melhor forma possível, vencendo o forte Atlético Mineiro fora de casa. No jogo em sequência, seguiram nutrindo essa esperança do torcedor, com o empate contra o também forte Palmeiras no Maracanã.

Brasileirão começa bem, mas derrota na terceira rodada influencia negativamente

Já na terceira rodada, vinha outro baque para o torcedor: a derrota em casa para o Bahia. Nesse jogo, ficavam evidentes diversos problemas táticos e psicológicos no elenco.

Ainda assim, haviam torcedores que seguiam esperançosos e que não deixavam de acreditar na melhoria do time.

Na partida seguinte, empate contra o rival Fluminense no Maracanã e novamente era renovada a esperança em um bom ano. A manutenção desse sentimento aconteceria no empate fora de casa diante do Coritiba, que ainda não era o time abatido que vimos no final do Campeonato Brasileiro.

Porém, dali em diante, Vasco emendaria uma sequência de 10 derrotas em 9 jogos, mas voltaria a respirar quando, além de demitir Mauricio Barbieri, contratou Ramón Díaz.

Sob o comando do argentino e com o auxilio dos 8 contratados na janela do meio do ano, Vasco reagiu e pontuou 36 em 24 jogos, que somados aos 9 que havia pontuado até a chegada do treinador, fizeram 45, sendo suficiente para a fuga ao rebaixamento.

A permanência foi selada, de fato, na vitória contra o Red Bull Bragantino por 2 a 1, em São Januário, na última rodada. Na ocasião, marcaram os gols Serginho e Paulinho.

Mudanças para 2024

Vasco se manteve na Série A a muito custo e agora planeja seu 2024 se desfazendo de muitas peças dentro, mas principalmente fora de campo.

A demissão do diretor executivo Paulo Bracks, do diretor esportivo Abel Braga e do CEO Lúcio Mello (no meio do ano) respondem a uma reformulação do setor administrativo do futebol no clube.

Ao torcedor vascaíno, resta torcer que as mudanças sejam efetivas.