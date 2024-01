Com muita, emoção Fortaleza vence CRB pela Copinha

Em tarde eletrizante e jogo de tirar o fôlego, o Fortaleza levou a melhor em cima do CRB, por 4 a 3, neste sábado (6), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Estádio Municipal Antonio Viana da Silva, em Assis (SP). Kervin marcou duas vezes, Iarley e João Henriqu anotaram para o Leão. Cristian, Caio Dantas contra e Hiago balançaram as redes para o Galo.

De tirar o fôlego

O jogo começou com o Fortaleza dominando e mantendo bola no pé. Aos 3, o Leão saiu na frente numa bola recuperada por Iarley para o Fortaleza, que passou na medida para Amorim achar Kervin na área e o camisa 7 balança as redes para o Leão. Na sequência, o Galo empatou com Cristian, que roubou a bola na lateral, conduziu até a área e chutou rasteiro sem chances para o goleiro. Na reta final, o Leão estava decidido, e em cobrança de escanteio ensaiada, a bola sobrou para Kervin e ele mandou de primeira para o fundo das redes. Mas, parece que os cearenses estavam achando pouco, e querendo muito mais. Aos 45, num erro do CRB de passes na defesa, Iarley aproveita e cobre o goleiro, mandando para o fundo do gol.

A segunda etapa sem dúvidas foi de arrepiar e tirar o fôlego, Fortaleza voltou com bastante gana. Aos 5, o Leão ampliou com o zagueiro João Henrique que recebeu de Geílson, após cobrança de falta para dentro da área. Na sequência, o Galo contou com um vacilo da defesa leonina para diminuir o placar. Após cobrança de escanteio, Caio Dantas cabeceou contra o próprio gol e marcou o segundo do Galo na partida. Na reta final do jogo, o time alagoano marcou o terceiro gol com Hiago, que aproveitou erro da defesa e finalizou forte pro fundo das redes.

O outro jogo do grupo

Em jogo bastante movimentado, Vocem e Castanhal empataram em 2 a 2 na segunda rodada da Copa São de Futebol Júnior.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Fortaleza assume a liderança do grupo, com seis pontos. CRB se encontra na vice-liderança com três pontos. Vocem e Castanhal compõe o restante da tabela com apenas um ponto.

Próximos Jogos

Na última rodada da primeira fase, o Fortaleza encara o VOCEM-SP, na terça-feira (9), às 13h, no Estádio Municipal Antonio Viana da Silva. No mesmo dia, o CRB enfrenta o Castanhal, às 10h45.